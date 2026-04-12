लव ट्रैप में फंसा सिपाही, युवती ने रेप का आरोप लगाकर कराया धर्म परिवर्तन, फिर जबरन की शादी

दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने बागपत में तैनात सिपाही पर दबाव बनाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और उससे निकाह कर लिया। अब महिला उसका शोषण कर रही है। इससे परेशान सिपाही ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया।

UP News: यूपी के बागपत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने खेकड़ा कोतवाली में तैनात सिपाही पर दबाव बनाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और उससे निकाह कर लिया। अब महिला उसका शोषण कर रही है। इससे परेशान सिपाही ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले में पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

खेकड़ा कोतवाली पर शनिवार को डायल-112 पर तैनात पुलिसकर्मी श्रीकांत ने मुकदमा दर्ज कराया। श्रीकांत ने बताया कि 2012 में वह गाजियाबाद में तैनात था। इसी दौरान दिल्ली की रहने वाली हिना नामक महिला उसके संपर्क आई। कुछ दिन दोस्त के रूप में साथ रहने के बाद हिना ने श्रीकांत पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाया। श्रीकांत ने मना किया तो महिला ने दबाव बनाने के लिए उस पर दुष्कर्म का आरोप लगा दिया। ऐसे में सिपाही के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी शुरू हो गई। ऐसे में मजबूरन उसे धर्म परिवर्तन कर हिना से निकाह करना पड़ा। श्रीकांत का आरोप है कि हिना लगातार उसे ब्लैकमेल कर रही है। कोतवाली प्रभारी प्रभाकर कैंतूरा का कहना है कि आरोपी महिला दिल्ली की रहने वाली है। मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को आरोपी महिला का चालान कर दिया गया।

न्यूज़ वेबसाइट आज तक के मुताबिक सिपाही श्रीकांत पर युवती ने दिल्ली के अंबेडकर नगर में थाने में उसके खिलाफ एक कथित फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया था। जिसके चलते उसे जेल भी जाना पड़ा था। वहीं, मुकदमा वापस लेने के नाम पर 14 लाख भी वसूले थे। सिपाही के मुताबिक हिना ने उसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा और दावा किया कि ऐसा करने पर केस खत्म हो जाएगा। इस पर श्रीकांत ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया।