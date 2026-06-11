यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर दिलाने का झांसा देकर ठगी, STF ने गैंग सरगना समेत 2 को दबोचा

यूपी एसटीएफ ने पुलिस भर्ती परीक्षा-2025 में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना राजू कुमार मांझी और उसके साथी छोटे लाल यादव को जौनपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से प्रवेश पत्र, मोबाइल, आधार कार्ड और व्हाट्सएप चैट बरामद हुई हैं। दोनों अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलते थे।

उत्तर प्रदेश एसटीएफ को यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा-2025 में अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने गिरोह के सरगना राजू कुमार मांझी और उसके सक्रिय साथी छोटे लाल यादव को जौनपुर जिले के मुंगराबादशाहपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के अनुसार आरोपी अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने, नकल कराने और सॉल्वर उपलब्ध कराने का झांसा देकर मोटी रकम वसूलते थे। पूछताछ में राजू मांझी ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर उम्मीदवारों से प्रवेश पत्र और अन्य दस्तावेज लेकर उनसे पैसे वसूलता था।

सिपाही भर्ती परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर ठगी गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 21 प्रवेश पत्रों की प्रतियां, दो मोबाइल फोन, तीन चेक की प्रतियां, तीन आधार कार्ड की प्रतियां, चार अंकपत्रों की प्रतियां और 13 व्हाट्सएप चैट की प्रतियां बरामद हुई हैं। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि गिरोह भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को पास कराने के नाम पर धन उगाही कर रहा है। इसके बाद प्रयागराज और जौनपुर में सूचना संकलन के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पहले भी जेल जा चुका है राजू कुमार मांझी जांच में यह भी सामने आया कि राजू कुमार मांझी पहले भी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में वर्ष 2022 में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। दोनों आरोपियों के खिलाफ जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

गोरखपुर में मोबाइल के साथ पकड़ा गया अभ्यर्थी आपको बता दें गोरखपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन के साथ पकड़े गए अभ्यर्थी के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अधिकारियों को आशंका है कि अभ्यर्थी किसी संगठित नकल गिरोह या बाहरी नेटवर्क के संपर्क में हो सकता है। इसी संभावना की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की एक टीम बिहार के नालंदा जिले भेजी गई है। मामला एम्स थाना क्षेत्र स्थित नीना थापा स्कूल परीक्षा केंद्र का है। बिहार के नालंदा जिले के अस्थावां थाना क्षेत्र निवासी रामप्रकाश चौहान परीक्षा देने गोरखपुर आया था।

कपड़ों के भीतर छिपाकर लाया था मोबाइल आरोप है कि वह मोबाइल फोन को कपड़ों के भीतर छिपाकर सुरक्षा जांच पार कर परीक्षा कक्ष तक पहुंच गया। परीक्षा शुरू होने के बाद उसकी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर निगरानी बढ़ाई गई, जिसके बाद वह मोबाइल के साथ पकड़ा गया। तलाशी में मोबाइल बरामद होने पर केंद्र प्रशासन ने उसे परीक्षा से बाहर कर पुलिस के हवाले कर दिया।