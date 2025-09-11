UP Congress state president Ajay Rai house arrest after threat of protest against PM Modi who is visiting Kashi today काशी दौरे पर आ रहे पीएम मोदी के विरोध की धमकी के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय नजरबंद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP Congress state president Ajay Rai house arrest after threat of protest against PM Modi who is visiting Kashi today

काशी दौरे पर आ रहे पीएम मोदी के विरोध की धमकी के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय नजरबंद

काशी दौरे पर आ रहे पीएम मोदी के विरोध की धमकी के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लखनऊ आवास पर नजरबंद पर दिया गया। इसके अतिरिक्त लखनऊ से वाराणसी के बीच पड़ने वाले सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा कड़ी करते हुए पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 05:48 AM
काशी दौरे पर आ रहे पीएम मोदी के विरोध की धमकी के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय नजरबंद

रायबरेली के दौरे पर जाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसकी प्रतिक्रिया में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पीएम के खिलाफ गुरुवार को वाराणसी में विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी। इसके बाद लखनऊ पुलिस अजय राय के लखनऊ आवास पर पहुंची, जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त लखनऊ से वाराणसी के बीच पड़ने वाले सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा कड़ी करते हुए पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल, पीएम मोदी में आज वाराणसी दौरे पर रहे हैँ।

राहुल गांधी लोकसभा चुनावों में भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनके मंच से पीएम की मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने के बाद से भाजपा और कांग्रेस में राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है। बुधवार को राहुल जब अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे तो रास्ते में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। इसी की प्रतिक्रिया में अजय राय ने पीएम के गुरुवार को वाराणसी दौरे पर विरोध का ऐलान कर दिया। इसके बाद लखनऊ पुलिस सक्रिय हुई और देर रात उनके लखनऊ आवास पर पहुंची और उन्हें नजर बंद कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:'राहुल गांधी वापस जाओ', रायबरेली पहुंचते ही विरोध, योगी के मंत्री ने रोका काफिला

कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के मंत्री का पुतला फूंका

वहीं रायबरेली में सांसद राहुल गांधी के काफिले को रोकने के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पुतला फूंका। कांग्रेसियों ने कहा कि यह सुरक्षा में बड़ी चूक है। पुतला फूकने वालों में जिला पंचायत सदस्य वीरेन्द्र यादव, शीतांशु मौर्य, अमीन पठान, अतुल शर्मा, अभिषेक मौर्या, शुभ कुमार, शिवा मौर्या, रमा शंकर, शिव शंकर, बृजेश कुमार उपस्थिति रहे।

Up News UP News Today Ajay Rai Congress अन्य..
