काशी दौरे पर आ रहे पीएम मोदी के विरोध की धमकी के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय नजरबंद

काशी दौरे पर आ रहे पीएम मोदी के विरोध की धमकी के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लखनऊ आवास पर नजरबंद पर दिया गया। इसके अतिरिक्त लखनऊ से वाराणसी के बीच पड़ने वाले सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा कड़ी करते हुए पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है।

रायबरेली के दौरे पर जाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसकी प्रतिक्रिया में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पीएम के खिलाफ गुरुवार को वाराणसी में विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी। इसके बाद लखनऊ पुलिस अजय राय के लखनऊ आवास पर पहुंची, जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त लखनऊ से वाराणसी के बीच पड़ने वाले सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा कड़ी करते हुए पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल, पीएम मोदी में आज वाराणसी दौरे पर रहे हैँ।

राहुल गांधी लोकसभा चुनावों में भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनके मंच से पीएम की मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने के बाद से भाजपा और कांग्रेस में राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है। बुधवार को राहुल जब अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे तो रास्ते में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। इसी की प्रतिक्रिया में अजय राय ने पीएम के गुरुवार को वाराणसी दौरे पर विरोध का ऐलान कर दिया। इसके बाद लखनऊ पुलिस सक्रिय हुई और देर रात उनके लखनऊ आवास पर पहुंची और उन्हें नजर बंद कर दिया गया।