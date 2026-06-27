‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पुनर्गठन हो’, कांग्रेस ने पीएम मोदी को भेजे ये सुझाव भी
कांग्रेस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन मांग की है। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने इस मांग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मांग के साथ ही कई सुझाव भी दिए गए हैं।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में यूपी कांग्रेस ने पीएम मोदी को लेटर भेज कर बड़ी मांग कर दी है। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है। उन्होंने वर्तमान ट्रस्ट को भंग कर व्यापक एवं सर्वस्वीकार्य स्वरूप में नए सिरे से पुनर्गठन करने का आग्रह किया है। पत्र में शरद शुक्ला ने कहा कि अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की आस्था और सदियों के संघर्ष का प्रतीक है। ऐसे में मंदिर की व्यवस्था से जुड़ी प्रत्येक प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनविश्वास के अनुरूप होनी चाहिए। पीएम मोदी को कांग्रेस के इस पत्र में कई सुझाव भी दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न विवादों, कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों, जांच एजेंसियों की कार्रवाई, गिरफ्तारियों और पदाधिकारियों के इस्तीफों जैसी घटनाओं से श्रद्धालुओं के मन में स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न और चिंताएं पैदा हुई हैं। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि किसी भी आरोप का अंतिम सत्य न्यायिक प्रक्रिया से ही तय होगा, लेकिन देश की सर्वोच्च आस्था से जुड़े संस्थान पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच जनविश्वास की पुनर्स्थापना भी आवश्यक है।
पुनर्गठन के लिए दिए प्रमुख सुझाव
- चारों पूज्य शंकराचार्यों को प्रतिनिधित्व।
- रामानंद संप्रदाय के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए।
- राम जन्मभूमि मुकदमे में पक्ष रखने वाले प्रतिनिधियों को स्थान मिले।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सदस्य बनाया जाए।
- सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों को शामिल किया जाए।
- प्रमुख धार्मिक अखाड़ों के पीठाधीशों को प्रतिनिधित्व मिले।
- समाज, धर्म, शिक्षा और सुशासन से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाए।
- अयोध्या धाम के संतों तथा शहीद कारसेवकों के एक परिजन को भी ट्रस्ट में स्थान दिया जाए।
राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने की मांग
शरद शुक्ला ने पत्र में यह भी आग्रह किया कि पुनर्गठित ट्रस्ट को किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा जाए, ताकि इसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रहे।
'किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं'
युवा कांग्रेस नेता ने स्पष्ट किया कि उनका पत्र किसी व्यक्ति, संगठन या विचारधारा के विरोध में नहीं है, बल्कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की गरिमा, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और इस पवित्र संस्थान की निष्कलंक प्रतिष्ठा को बनाए रखने की भावना से लिखा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर उचित निर्णय लेगी।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें