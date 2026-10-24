यूपी कांग्रेस दिल्ली रैली में जुटाएगी 50 हजार की भीड़, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में उत्तर प्रदेश के पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में 1 नवंबर को होने वाली इंडी ब्लॉक की मेगा रैली की तैयारियों की समीक्षा की गई, जो कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ आयोजित की जा रही है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में एक नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली की तैयारी जोर-शोर से हो रही है। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को दिल्ली में यूपी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की। सूत्र बताते हैं कि इस रैली में यूपी को 50 हजार लोगों की जुटान का लक्ष्य दिया गया है।
शाम को हुई बैठक में यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा (वर्चुअली), यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत अन्य नेता मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव ने उन्हें निर्देश दिए हैं कि वे जुटान का प्रबंधन करने के लिए मजबूती से प्रयास करें। इससे पहले दिन में यूपी कांग्रेस की जोनवार बैठकें हुईं। राजेंद्र पाल गौतम, इमरान मूसद ने बैठकें कर रैली की तैयारियों का जायजा लिया।
जिम्मेदारी तय
दिल्ली में हुई बैठक के बाद सभी छह जोन में प्रभारी और उनके अधीन चार - चार लोगों की टीम तैनात की गई है। निर्देश में कहा गया है कि हर जिले से दिल्ली जाने वाले लोगों के नाम - पते और फोन नंबर तक दर्ज किए जाएं।
सपा को भेजी 200 सीटों की सूची:राजेंद्र पाल गौतम
यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों की बातचीत शुरू होने के पहले शुक्रवार को यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमने सपा को 200 नामों की लिस्ट सौंप दी है, जब आमने-सामने बैठेंगे तो उस पर बात होगी। दोनों पार्टियों में सीटों के बंटवारे पर बातचीत के पहले कांग्रेस की तरफ से लगातार अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। हालांकि, सपा से जुड़े सूत्र ऐसी कोई सूची न मिलने की बात कह रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी, सपा से गठबंधन के तहत करीब 150 से 200 सीटों (करीब 170 सीटों की लिस्ट) की मांग रखी है। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में उत्तर प्रदेश में पार्टी की आगे की रणनीति, सामाजिक-जातीय समीकरण और संगठन को मजबूत करने पर मंथन किया गया। कांग्रेस नेता अजय राय के अनुसार, आगामी 1 नवंबर की रैली को लेकर उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें