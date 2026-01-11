SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद से जुटी कांग्रेस, भाजपा से जुड़वाए जा रहे नामों पर नजर

संक्षेप: यूपी में कांग्रेस विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद कांग्रेस की नजर अपने द्वारा जुड़वाए जा रहे नामों से ज्यादा उन नामों पर है, जिन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के लिए भाजपा प्रस्ताव देगी।

यूपी में कांग्रेस विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद सूची के सत्यापन और छूट गए लोगों की पहचान में जुट गई है। हालांकि, कांग्रेस नजर अपने द्वारा जुड़वाए जा रहे नामों से ज्यादा उन नामों पर है, जिन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के लिए भाजपा प्रस्ताव देगी। शनिवार को दिन भर कांग्रेस के कंट्रोल रूम में बूथ लेवल एजेंट-2 (बीएलए) संपर्क करके बूथों पर मिलने वाली गड़बड़ियों की जानकारी देकर परामर्श लेते रहे।

सभी जिलों में शनिवार को एसआईआर की ड्राफ्ट सूची के सत्यापन और पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने की जिम्मेदारी पाए पर्यवेक्षकों ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने विधानसभावार ड्राफ्ट मतदाता सूची के मुताबिक बीएलए को क्रमवार लोगों के मिलान के निर्देश दिए। शनिवार को कई बीएलए ने प्रदेश में स्थापित कंट्रोल रूम से संपर्क करके अपने-अपने बूथ पर मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल न होने के अलावा अन्य गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी।

सभी बीएलए को पार्टी ने निर्देश दिए हैं कि वे उन नामों पर विशेष नजर रखें, जिन्हें भाजपा जोड़वाने के लिए फॉर्म भरवाएगी। पार्टी ने कहा है कि कोई पात्र न बचे और किसी भी अपात्र का नाम मतदाता सूची में जुड़ना नहीं चाहिए। जहां कहीं भी किसी अपात्र का नाम जोड़वाने का मामला आए उसकी जनकारी हर स्तर पर तत्काल दी जाए।