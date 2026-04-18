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महिला आरक्षण बिल गिरने पर बोले अजय राय- महिलाओं की आड़ में केंद्र की साजिश औंधे मुंह गिरी

Apr 18, 2026 07:19 am ISTSrishti Kunj विशेष संवाददाता, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिर जाने पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं की आड़ में केंद्र सरकार की साजिश नाकाम हो गई है।

महिला आरक्षण बिल गिरने पर बोले अजय राय- महिलाओं की आड़ में केंद्र की साजिश औंधे मुंह गिरी

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिर जाने पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं की आड़ में केंद्र सरकार की साजिश नाकाम हो गई है। अजय राय ने कहा कि तीन साल पहले संसद ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित कर दिया था। केंद्र ने बिल पास होने के तीन साल बाद भी अभी तक बिल अधिसूचित नहीं किया। इससे ही उनकी मंशा समझ आ जाती है।

सरकार आधी आबादी को ढाल बनाकर परिसीमन की कोशिश कर रही थी और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रही थी। वह नाकाम हो गई। केंद्र सरकार अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत के लोकतंत्र को तबाह करने की साजिश रच रही थी। उसकी साजिश विपक्ष की एकजुटता से औंधे मुंह गिर गई।

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अधिसूचना के समय पर विपक्ष हमलावर

लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन सहित तीन विधेयकों पर चर्चा के बीच वर्ष 2023 में पारित महिला आरक्षण अधिनियम की अधिसूचना जारी करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार से अधिनियम को लागू करने से पहले अधिनियम में संशोधन विधेयक लाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष ने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि अधिनियम को अधिसूचित किए बिना संशोधन कैसे लाया गया। कनिमोझी ने संशोधन पर चर्चा कराने को लेकर हैरानी जताई।

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...जब लोकसभा अध्यक्ष हंस पड़े

महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन सहित तीन विधेयकों पर चर्चा के दौरान एक ऐसा मौका भी आया, जब लोकसभा अध्यक्ष खिलखिलाकर हंस पड़े। सदन में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन पर चर्चा के बीच अधिसूचना जारी करने को लेकर कई सांसद बोलना चाहते थे। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ओवैसी को टोकते हुए कहा कि जब वह उन्हें मौका देते हैं, तो कांग्रेस के मोहम्मद जावेद शिकायत करते हैं। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने के लिए उनका नाम पुकारते हुए भी अध्यक्ष ने यही टिप्पणी की। ओम बिरला ने कहा कि आपकी पार्टी के कई सांसद भी यह शिकायत करते हैं कि नोटिस उनका था, तो आपने वेणुगोपाल को क्यों बुला लिया।

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आधी रात को जारी की अधिसूचना

महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन बिल को लेकर संसद में बहस हुई। इस बीच, सरकार ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को गुरुवार रात से लागू कर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक, कानूनी विवाद से बचने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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