यूपी तकनीकी, भरोसा और बदलाव की त्रिवेणी, विधान परिषद में बोले सीएम योगी, विपक्ष पर भी जमकर बरसे

यूपी बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में बोल रहे सीएम योगी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। सीएम योगी ने विरासत से धर्म तक विपक्ष पर आरोप लगाए। सीएम योगी ने कहा, 2017 से पहले पहले यूपी अपराध का गढ़ था। यूपी में पहले आए दिन कर्फ्यू लग जाता था। पिछली सरकार ने यूपी को पीछे धकेला है। पहले यूपी उपद्रव प्रदेश था। विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमानक किया। पिछली सरकारों में प्रदेश में अराजकता का गढ़ था। ना बेटी सुरक्षित थी और न ही व्यापारी। पहले पर्व और त्योहार आस्था का केंद्र नहीं थे। पर्व और आस्था का केंद्र नहीं दंगा का केंद्र था यूपी। आज यूपी तकनीकी, भरोसा और बदलाव की त्रिवेणी है।

यूपी ने उपद्रव से उत्सव तक का रास्ता तय किया विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा, 2017 के बाद जब यूपी में भाजपा सरकार आई तो हमने अविश्वास से आत्मविश्वास, अपराध से अनुशासन और उपद्रव से उत्साह तक का रास्ता तय किया। यूपी आज उपद्रव ग्रस्त से उत्तम प्रदेश बन गया। यूपी में सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल नहीं। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुए हंगामे को लेकर सीएम योगी ने नेता विपक्ष को आड़े हाथ लिया। सीएम योगी ने कहा, नेता विपक्ष के व्यवहार से लोकतंत्र कमजोर है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में विपक्ष ने अभद्र व्यवहार किया। सीएम योगी ने कहा, आज यूपी की पहचान देव दिवाली से होती है। आज यूपी की पहचान रंगोत्सव से होती है। यूपी में न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा है। विपक्ष पर बरसे सीएम योगी ने कहा, सपा उत्सव में खलल डालने का काम करती है। सपा कांवड़ यात्राओं पर रोक लगाती थी। यूपी की पहचान अब दीपोत्सव से होती है। अयोध्या, काशी में जनसैलाब उमड़ रहा है।

यूपी में पहले पुलिस का मनोबल टूटा था सीएम योगी ने कहा, यूपी में पहले पुलिस का मनोबल टूटा था। हमने मॉडल पुलिसिंग के लिए काम किया। आठ साल में दो लाख की भर्ती की गई। यूपी में अब कर्फ्यू का कल्चर नहीं है। विपक्षी सरकार की कानून व्यवस्था पर बोले रहे सीएम योगी ने कहा, माफिया पहले समांतर सरकार चलाते थे। विपक्ष का नजरिया, सोच नकारात्मक थी। आज पूरे यूपी में कानून का राज। यूपी की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। नए भारत में तेजी से परिवर्तन दिख रहा है। हमारी सरकार ने युवाओं के लिए योजनाएं बनाईं।