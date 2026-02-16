Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

यूपी तकनीकी, भरोसा और बदलाव की त्रिवेणी, विधान परिषद में बोले सीएम योगी, विपक्ष पर भी जमकर बरसे

Feb 16, 2026 04:17 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा, 2017 के बाद जब यूपी में भाजपा सरकार आई तो हमने अविश्वास से आत्मविश्वास, अपराध से अनुशासन और उपद्रव से उत्साह तक का रास्ता तय किया। यूपी आज उपद्रव ग्रस्त से उत्तम प्रदेश बन गया।

यूपी तकनीकी, भरोसा और बदलाव की त्रिवेणी, विधान परिषद में बोले सीएम योगी, विपक्ष पर भी जमकर बरसे

यूपी बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में बोल रहे सीएम योगी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। सीएम योगी ने विरासत से धर्म तक विपक्ष पर आरोप लगाए। सीएम योगी ने कहा, 2017 से पहले पहले यूपी अपराध का गढ़ था। यूपी में पहले आए दिन कर्फ्यू लग जाता था। पिछली सरकार ने यूपी को पीछे धकेला है। पहले यूपी उपद्रव प्रदेश था। विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमानक किया। पिछली सरकारों में प्रदेश में अराजकता का गढ़ था। ना बेटी सुरक्षित थी और न ही व्यापारी। पहले पर्व और त्योहार आस्था का केंद्र नहीं थे। पर्व और आस्था का केंद्र नहीं दंगा का केंद्र था यूपी। आज यूपी तकनीकी, भरोसा और बदलाव की त्रिवेणी है।

यूपी ने उपद्रव से उत्सव तक का रास्ता तय किया

विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा, 2017 के बाद जब यूपी में भाजपा सरकार आई तो हमने अविश्वास से आत्मविश्वास, अपराध से अनुशासन और उपद्रव से उत्साह तक का रास्ता तय किया। यूपी आज उपद्रव ग्रस्त से उत्तम प्रदेश बन गया। यूपी में सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल नहीं। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुए हंगामे को लेकर सीएम योगी ने नेता विपक्ष को आड़े हाथ लिया। सीएम योगी ने कहा, नेता विपक्ष के व्यवहार से लोकतंत्र कमजोर है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में विपक्ष ने अभद्र व्यवहार किया। सीएम योगी ने कहा, आज यूपी की पहचान देव दिवाली से होती है। आज यूपी की पहचान रंगोत्सव से होती है। यूपी में न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा है। विपक्ष पर बरसे सीएम योगी ने कहा, सपा उत्सव में खलल डालने का काम करती है। सपा कांवड़ यात्राओं पर रोक लगाती थी। यूपी की पहचान अब दीपोत्सव से होती है। अयोध्या, काशी में जनसैलाब उमड़ रहा है।

ये भी पढ़ें:LIVE: सपा वाले गाजी मेले का समर्थन करते हैं, वंदे मातरम का विरोध, बोले- CM योगी
ये भी पढ़ें:भाजपा की सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? अखिलेश ने बता दी अंदर की बात

यूपी में पहले पुलिस का मनोबल टूटा था

सीएम योगी ने कहा, यूपी में पहले पुलिस का मनोबल टूटा था। हमने मॉडल पुलिसिंग के लिए काम किया। आठ साल में दो लाख की भर्ती की गई। यूपी में अब कर्फ्यू का कल्चर नहीं है। विपक्षी सरकार की कानून व्यवस्था पर बोले रहे सीएम योगी ने कहा, माफिया पहले समांतर सरकार चलाते थे। विपक्ष का नजरिया, सोच नकारात्मक थी। आज पूरे यूपी में कानून का राज। यूपी की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। नए भारत में तेजी से परिवर्तन दिख रहा है। हमारी सरकार ने युवाओं के लिए योजनाएं बनाईं।

ये भी पढ़ें:योगी राज में घट गया क्राइम, आंकड़ों से समझाया; बजट में यूपी पुलिस को क्या मिला?

भारत में वंदे मातरम गाना ही होगा

विपक्ष पर हमलावर हुए सीएम योगी ने कहा, विपक्ष ने वंदे मातरम का विरोध किया। उन्होंने कहा, वंदे मातमरम का अपमान, संविधान का अपमान है। भारत में रहेंगे, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करेंगे। सपा-कांग्रेस के लोग वंदे मातरम नहीं गाएंगे। सीएम योगी ने भारत में वंदे मातरम गाना ही होगा। राष्ट्रगीत देश की आन-बान शान है। देश विरोधी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी बोले, गाजी भारत की परंपराओं को रौंदने आया था। हिंदू राजाओं ने उसको ही रौंद डाला था। लोकमाता को सम्मान हमारी सरकार ने दिया। सपा ने लोगों को गुमराहा किया है। विपक्ष ने आक्रांताओं का महिमामंडन किया। सपा के लोग गाजी मेले का समर्थन कर रहे हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Yogi Adityanath CM Yogi UP Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;