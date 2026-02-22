Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी की कंपनियों को दलालों से मिलेगी मुक्ति, श्रम विभाग ने बनाया सिस्टम, शासन की मंजूरी का इंतजार

Feb 22, 2026 08:08 pm ISTDinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

श्रम विभाग कंपनियों को इंस्पेक्टर राज के साथ दलालों से मुक्त कराएगा। इसके लिए एक ऐसा सिस्टम श्रम विभाग मुख्यालय ने तैयार किया है, जिससे कंपनियों को दलालों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

यूपी की कंपनियों को दलालों से मिलेगी मुक्ति, श्रम विभाग ने बनाया सिस्टम, शासन की मंजूरी का इंतजार

यूपी की कंपनियों को जल्द ही दलालों से मुक्ति मिल जाएगी। श्रम विभाग कंपनियों को इंस्पेक्टर राज और दलालों से मुक्त कराएगा। इसके लिए एक ऐसा सिस्टम श्रम विभाग मुख्यालय ने तैयार किया है, जिससे कंपनियों को दलालों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। श्रम विभाग से जुड़े कागजात और नोटिसों के जवाब तैयार कराने के लिए विभाग एसोसिट्स का सिस्टम लाने जा रहा है। कंपनियां इन एसोसिएट्स से ही निर्धारित दर पर अपने कागजात तैयार करा सकेंगी।

दरअसल, कंपनियां श्रम विभाग से जुड़े कागजात और नोटिसों के जवाब खुद तैयार कराती हैं। इसके लिए दलालों की लंबी फेहरिस्त है, जो मनमानी फीस लेकर कागजात तैयार कराते हैं। दलाल कागजात तैयार करने में कोई चूक करते हैं तो जिम्मेदारी कंपनी की होती है।

उद्यमियों की इस समस्या का समाधान करने के लिए श्रमायुक्त ने अधिकृत एसोसिएट्स का सिस्टम तैयार किया है, जिसे श्रमायुक्त कार्यालय ने शासन में स्वीकृति के लिए भेज दिया है। मार्च तक इसके लागू होने की संभावना है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून का रूप लेगा। यह कानून अपने आप में देश का पहला विधान होगा, जो कंपनियों को दलालों के चंगुल से मुक्त कराने वाला होगा।

ये भी पढ़ें:सात घंटे में पूरी हो जाएगी लखनऊ से भोपाल तक दूरी, होने जा रही ये व्यवस्था

योग्य और जिम्मेदार होंगे एसोसिएट्स

एसोसिएट्स को सूचीबद्ध करने के लिए श्रम विभाग आवेदन लेगा। तय अर्हता पर एसोसिएट्स को सूचीबद्ध किया जाएगा। खास बात यह है किस एसोसिएट्स से काम कराना है, यह कंपनी प्रबंधन स्वेच्छा से तय कर सकेंगे। फाइल तैयार करने में यदि कोई त्रुटि रह जाती है, तो उसके जिम्मेदार एसोसिएट्स होंगे। यूपी श्रमायुक्त मार्कण्डेय शाही ने बताया, श्रम विभाग की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने और कंपनियों को दलालों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए एक विधान तैयार किया गया है, जिसे स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया गया है। शासन से स्वीकृति मिलते ही यह विधान लागू हो जाएगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
UP Sarkar Up Latest News CM Yogi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |