हत्याकांड को लेकर आज और कल यूपी कॉलेज बंद, सोशल मीडिया पर छलक रहा गम और गुस्सा

वाराणसी के यूपी कॉलेज में छात्र सूर्य प्रताप सिंह की सनसनीखेज हत्या के बाद कॉलेज प्रशासन ने 23 और 24 मार्च को दो दिवसीय शोक अवकाश घोषित किया है। वहीं, सोशल मीडिया पर मृतक छात्र के सहपाठी गम और गुस्से का इजहार करते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं।

Varanasi News: यूपी कॉलेज में छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या की घटना के बाद कालेज प्रशासन ने दो दिन का शोक घोषित किया है। शोक में 23 एवं 24 मार्च को कालेज में पठन-पाठन, सभी कार्यालय तथा पुस्तकालय बंद रहेंगे। प्राचार्य प्रो. धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 20 मार्च को कला संकाय के कक्ष संख्या 12 के सामने बीएससी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र सूर्य प्रताप सिंह को गोली मार दी गई थी। घायल छात्र को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसका निधन हो गया। इस दुखद घटना से पूरा कालेज परिवार मर्माहत और शोकाकुल है।

सोशल मीडिया पर छलक रहा गम और गुस्सा यूपी कॉलेज में छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या के बाद उसके दोस्तों और सहपाठियों में गहरा शोक और आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उसकी तस्वीरें और यादें साझा कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सूर्य प्रताप के करीबी दोस्तों ने उसके साथ बिताए पलों, कॉलेज के दिनों और साथ गाए गीतों के वीडियो व फोटो पोस्ट कर भावुक संदेश लिखे हैं। कई छात्रों ने इस घटना को लेकर गुस्सा भी जताया है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

पोस्ट में न्याय, आरोपी को जल्द सजा से लेकर अन्य कई मांग के लिए छात्र आवाज उठा रहे हैं। घटना ने पूरे कॉलेज परिसर के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी माहौल गमगीन कर दिया है। छात्रों का कहना है कि वे अपने दोस्त को कभी नहीं भूल पाएंगे और उसके लिए न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। उधर घटना के तीसरे दिन अवकाश पर भी कॉलेज परिसर और बाहर फोर्स तैनात रही।

आरोपी अनुज सिंह की तलाश में सुल्तानपुर में छापा वहीं, सूर्य प्रताप सिंह की हत्या में दूसरे आरोपी अनुज सिंह की तलाश तेज कर दी गई है। एसओजी को उसकी लोकेशन सुल्तानपुर में मिली। पुलिस टीम ने वहां डेरा डाल दिया है। लोकेशन के आधार पर पुलिस ने मुस्लिम बहुल इलाके में दबिश दी। शिवपुर थाने में मृतक सूर्यप्रताप सिंह के सहपाठी जौनपुर निवासी उत्कर्ष सिंह की तहरीर पर मंजीत सिंह चौहान और अनुज सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।

मुख्य आरोपी मंजीत सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वह जेल में है। लोकेशन मिलने के बाद अनुज सिंह की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। शिवपुर पुलिस ने उसके गाजीपुर स्थित घर और रिश्तेदारों के यहां भी दबिश दी। दोस्तों से भी पूछताछ की गई। डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार का कहना है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इलाके में लगातार छापेमारी जारी है और संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है।

तोड़फोड़ करने वाले अज्ञात छात्रों पर मुकदमा इधर, हत्या के बाद हुई तोड़फोड़ के मामले में रविवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। कॉलेज के प्राचार्य धर्मेद्र कुमार सिंह की तहरीर पर अज्ञात छात्रों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस इनकी पहचान करने में जुटी है। प्राचार्य की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया कि 20 मार्च को प्राचार्य संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय के मुख्य नियंता और प्रधानाध्यापक के साथ विज्ञान भवन के पोर्टिको में बैठे थे। सुबह लगभग 11:10 बजे कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के चैनल कक्ष संख्या 12 के पास गोली चलने की आवाज आई। इस पर सभी लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि सूर्य प्रताप सिंह को गोली लगी थी।