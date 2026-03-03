Hindustan Hindi News
यूपी ने फरवरी में की रिकॉर्ड 9731 करोड़ की राजस्व वसूली, कैसे बढ़ी आमदनी?

Mar 03, 2026 07:18 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के राज्य कर विभाग ने फरवरी में रिकॉर्ड 9731 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली कर उपलब्धि हासिल की है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 352 करोड़ रुपये अधिक है। जानिए कैसी बढ़ी आयदनी?

उत्तर प्रदेश में राज्य कर विभाग ने फरवरी में रिकॉर्ड 9731 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली कर उपलब्धि हासिल की है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 352 करोड़ रुपये अधिक है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 103779 करोड़ की राजस्व वसूली की जा चुकी है। जो बीते वर्ष की समान अवधि से 402 करोड़ रुपये अधिक है।

जीएसटी दरों के सरलीकरण से आमदनी बढ़ी है। सभी जिलों में व्यापारी संवाद कार्यक्रम से राजस्व संग्रह बढ़ा है। व्यापारी संवाद कार्यक्रम में 10 हजार से अधिक व्यापारियों ने भाग लिया। जिसमें जीएसटी सुधार, ई-इनवॉइस व रिटर्न फाइलिंग पर चर्चा की गई। जिससे इसमें पारदर्शिता बढ़ी। एआई आधारित रिटर्न स्क्रूटनी से 1.52 लाख करदाताओं के 48 हजार करोड़ से अधिक का डेटा तैयार कर उसका विश्लेषण किया गया।

बकाया वसूली में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई

अधिकारियों की लॉगिन पर यह डाटा उपलब्ध कराया गया। जिससे संदिग्ध मामलों की पहचान व त्वरित कार्रवाई संभव हो सकी। जिसके कारण गड़बड़ी रूकी। यही नहीं बकाया वसूली में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जीएसटी के तहत 2406 करोड़ व वैट के तहत 711 करोड़ रुपये की वसूली हुई। कुल मिलाकर 3711 करोड़ रुपये की वसूली की गई जो पिछले वर्ष की तुलना में 1939 करोड़ रुपये अधिक है। ईंट-भट्ठा कारोबार से जुड़े करदाताओं के साथ भी उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित की गईं। जनवरी 2026 में इस क्षेत्र से 47.62 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जो दिसंबर की तुलना में दोगुना रहा।

बोगस फर्मों पर हुई बड़ी कार्रवाई

बोगस फर्मों पर बड़ी कार्रवाई की गई। 345 एफआईआर दर्ज की गईं। 2166 करोड़ रुपये की आईटीसी गड़बड़ी भी पकड़ी गई। वहीं गड़बड़ी करने वाले 86 आरोपितों की गिरफ्तारी भी की गई। 137 करोड़ रुपये की आईटीसी ब्लॉक की गई। प्रवर्तन व विशेष अन्वेषण इकाइयों की सक्रियता के कारण अब तक 1642 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि जमा कराई गई।

वहीं राज्य कर विभाग ने अधिकारियों के लिए दक्षता संवर्धन कार्यक्रम भी चलाए हैं। वर्ष 2025-26 में विभिन्न विषयों जैसे न्याय निर्णय, टैक्स ऑडिट और प्रवर्तन पर 55 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 1,424 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। योगी सरकार की पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार, सख्त प्रवर्तन और संवाद आधारित नीति के समन्वय से राज्य कर विभाग ने उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए।

