UP Cold: यूपीवाले हो जाएं सावधान! अगले सात दिनों तक पड़ेगा बहुत घना कोहरा; उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड

संक्षेप: UP Weather, IMD Cold Alert 2 January: यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगले सात दिनों तक सुबह और शाम के समय बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है।

UP Weather, IMD Cold Forecast 2 January 2026: पूरा उत्तर भारत इन दिनों ठंड और घने कोहरे के चपेट में है। यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब समेत तमाम राज्यों में सुबह और शाम को विजिबिलिटी बहुत कम रह गई है, जबकि सर्दी भी कड़ाके की पड़ रही। इस बीच, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए अगले सात दिनों तक बहुत घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, पूरे उत्तर भारत में अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान चार डिग्री तक कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ठंड और बढ़ जाएगी। इसके अलावा, कई अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति रहने वाली है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच से सात दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा में रात और सुबह के घंटों में बहुत घना कोहरा छाने वाला है। अगले पांच दिनों के दौरान, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। दो जनवरी को हिमाचल प्रदेश, चार और पांच जनवरी को बिहार में कुछ जगह पर कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। तीन और चार जनवरी को हिमाचल प्रदेश में, तीन से छह जनवरी के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, चार से छह जनवरी के दौरान पंजाब में, आठ और नौ जनवरी को राजस्थान में कुछ जगहों पर शीतलहर चलने वाली है।

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री से नीचे था, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 0-5 डिग्री, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर पांच से 10 डिग्री सेल्सियस, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ, ओडिशा, महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर, हरियाणा और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग जगहों पर 10-15 डिग्री सेल्सियस था।

अगले तीन दिनों के दौरान उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो जाएगी यानी कि ठंड और बढ़ेगी। इसके अलावा, मध्य भारत में भी अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने वाली है। अगले दो दिनों के दौरान पूर्वी भारत में मिनिमम टेम्प्रेचर में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी। अगले तीन दिनों के दौरान महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है।