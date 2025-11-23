UP Weather: यूपी में पुरवइया ने रोकी पश्चिमी हवाओं की राह, 26 से बढ़ेगी सर्दी

संक्षेप: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती परिसंचरण के कारण 24 तक यहां अवदाब की स्थिति बनेगी। इससे यूपी समेत आसपास के राज्यों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा लेकिन इससे नमी लगातार बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार सर्दी के नए स्पेल के लिए 26 नवंबर तक प्रतीक्षा करनी होगी।

UP Weather Updates: पांच दिन से लगातार चल रही पुरवइया ने पश्चिमी हवाओं की राह रोक दी है। पूर्वी यूपी और बिहार से ये हवाएं नहीं आ पा रही हैं। मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा अभी भी शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार सर्दी के नए स्पेल के लिए 26 नवंबर तक प्रतीक्षा करनी होगी। कानपुर में शनिवार को अधिकतम तापमान 27.4 और न्यूनतम 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा। दोनों ही तापमान सामान्य से कम रहे। आठ दिन पहले न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री था। वहीं, बलिया की रात सूबे में सबसे गर्म रही। यहां तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।

मुरादाबाद का दिन सबसे ठंडा रहा बुलंदशहर में रात सबसे सर्द रही। यहां तापमान 09.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मुरादाबाद का दिन सूबे में सबसे ठंडा रहा। यहां पारा 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती परिसंचरण के कारण 24 तक यहां अवदाब की स्थिति बनेगी। इससे उत्तर प्रदेश समेत आसपास के राज्यों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा लेकिन इससे नमी लगातार बनी रहेगी।

सुबह और शाम को सर्दी का होगा अहसास सीएसए के मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल पूर्वी हवाओं का दौर चलता रहेगा। शनिवार को अधिकतम नमी 95 और न्यूनतम 48 फीसदी रही।