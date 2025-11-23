Hindustan Hindi News
UP Weather: यूपी में पुरवइया ने रोकी पश्चिमी हवाओं की राह, 26 से बढ़ेगी सर्दी

संक्षेप:

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती परिसंचरण के कारण 24 तक यहां अवदाब की स्थिति बनेगी। इससे यूपी समेत आसपास के राज्यों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा लेकिन इससे नमी लगातार बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार सर्दी के नए स्पेल के लिए 26 नवंबर तक प्रतीक्षा करनी होगी।

Sun, 23 Nov 2025 06:46 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर
UP Weather Updates: पांच दिन से लगातार चल रही पुरवइया ने पश्चिमी हवाओं की राह रोक दी है। पूर्वी यूपी और बिहार से ये हवाएं नहीं आ पा रही हैं। मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा अभी भी शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार सर्दी के नए स्पेल के लिए 26 नवंबर तक प्रतीक्षा करनी होगी। कानपुर में शनिवार को अधिकतम तापमान 27.4 और न्यूनतम 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा। दोनों ही तापमान सामान्य से कम रहे। आठ दिन पहले न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री था। वहीं, बलिया की रात सूबे में सबसे गर्म रही। यहां तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।

मुरादाबाद का दिन सबसे ठंडा रहा

बुलंदशहर में रात सबसे सर्द रही। यहां तापमान 09.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मुरादाबाद का दिन सूबे में सबसे ठंडा रहा। यहां पारा 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती परिसंचरण के कारण 24 तक यहां अवदाब की स्थिति बनेगी। इससे उत्तर प्रदेश समेत आसपास के राज्यों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा लेकिन इससे नमी लगातार बनी रहेगी।

सुबह और शाम को सर्दी का होगा अहसास

सीएसए के मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल पूर्वी हवाओं का दौर चलता रहेगा। शनिवार को अधिकतम नमी 95 और न्यूनतम 48 फीसदी रही।

कोहरे का सिर्फ आगाज पर फंसने लगी ट्रेनें

कानपुर। रेलवे ट्रैक पर कोहरे का अभी सिर्फ आगाज ही हुआ है पर ट्रेनें लेट होने लगी हैं। कानपुर होकर दिल्ली-हावड़ा, मुंबई रूटों को जाने वाली स्पेशल सहित 17 ट्रेनें 15 घंटे या फिर इससे अधिक लेट आकर गईं। इस वजह से पूछताछ काउंटर से डिप्टी एसएस कामर्शियल कक्ष में जानकारी पाने को यात्रियों की भीड़ लगी रही। 763 यात्रियों ने लेटलतीफी के चलते टिकट लौटाए तो 176 को दूसरी ट्रेनों से भेजा गया। शनिवार को 04098 नई दिल्ली -हसनपुर रोड स्पेशल 15 घंटे, 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल छह घंटे, 05733 अमृतसर-किशनगंज स्पेशल आठ, 05559 रक्सौल-उधना स्पेशल 11 घंटे, 04453 मानसी-नई दिल्ली स्पेशल छह, 04095 पाटलिपुत्र-आनंद विहार स्पेशल 11 घंटे, 04097 हसनपुर रोड-नई दिल्ली स्पेशल आठ घंटे देरी से आई। ट्रेनों की स्थिति जानने के लिए कानपुर सेंट्रल स्टेशन के पूछताछ काउंटर पर यात्रियों की भीड़ दोपहर दो बजे लगी रही।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
