Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Cold Wave Severe cold grips Uttar Pradesh fog alert issued for 40 districts schools begin announcing closures
UP Cold: यूपी में भयंकर सर्दी, 40 जिलों में कोहरे का अलर्ट, स्कूलों में होने लगी छुट्टी की घोषणा

UP Cold: यूपी में भयंकर सर्दी, 40 जिलों में कोहरे का अलर्ट, स्कूलों में होने लगी छुट्टी की घोषणा

संक्षेप:

पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान मेरठ 6.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा।

Dec 28, 2025 09:56 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

UP Cold: यूपी में भयंकर सर्दी पड़ रही है। कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान मेरठ 6.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जबकि हरदोई और शाहजहांपुर में दिन का अधिकतम तापमान मात्र 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रात के समय मेरठ के बाद इटावा (7.4 डिग्री सेल्सियस), मुजफ्फरनगर (7.8 डिग्री सेल्सियस), प्रयागराज, बाराबंकी और झांसी (8.0 डिग्री सेल्सियस) सबसे ठंडे जनपद रहे। वहीं, दिन के तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। हरदोई और शाहजहांपुर के अलावा वाराणसी और गाजीपुर में दिन का पारा मात्र 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 9 डिग्री तक कम है। कानपुर नगर (14.3 डिग्री सेल्सियस), आजमगढ़ (14.2 डिग्री सेल्सियस) और गोरखपुर (14.5 डिग्री सेल्सियस) में भी सूरज न निकलने के कारण अति शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रही। शीतलहर के चलते स्कूलों में छुट्टी की घोषणा होने लगी है। अब तक 20 जिलों में स्कूलों की छुट्टी बोल दी गई है। इनमें 18 जिले में आठवीं और दो जिलों में 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है।

ये भी पढ़ें:आठवीं के बाद अब 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी, किस-किस जिले में बंद हुए स्कूल?

दृश्यता शून्य पहुंची, इन शहरों में हाथ को हाथ नहीं सूझा

अत्यंत घना कोहरा (दृश्यता 50 मीटर से कम): प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह 'जीरो विजिबिलिटी' दर्ज की गई। आगरा (आईएएफ), सहारनपुर (आईएएफ), प्रयागराज (आईएएफ) और कानपुर (आईएएफ) में दृश्यता शून्य रही। वहीं, प्रयागराज और फतेहपुर में मात्र 10 मीटर, मेरठ में 15 मीटर और हमीरपुर में 20 मीटर की दृश्यता रिकॉर्ड की गई। ताजनगरी आगरा और इटावा में 25 मीटर, जबकि अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और कानपुर शहर में महज 30 मीटर की दूरी पर भी देखना मुश्किल रहा। घने कोहरे की श्रेणी में बांदा में 50 मीटर, हरदोई में 60 मीटर, फतेहगढ़ में 70 मीटर और नजीबाबाद में 80 मीटर दृश्यता दर्ज हुई। राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर दृश्यता 150 मीटर रही, जिससे उड़ानों पर असर पड़ा।

ये भी पढ़ें:शीतलहर के बीच स्कूलों को लेकर ऐक्शन मोड में योगी, सभी जिलों के DM को दिया आदेश

मौसम विभाग ने 40 शहरों के लिए कोहरे की चेतावनी जारी की

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के करीब 40 जिलों में अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात व नगर, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर में कोहरा इतना घना होगा कि विजिबिलिटी शून्य के करीब रह सकती है। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी कोहरे का जबरदस्त असर दिखेगा।

ये भी पढ़ें:पीलीभीत, कासगंज समेत कई जिलों में बढ़ी छुट्टी, डीएम ने बंद किए आठवीं तक के स्कूल

इन जिलों में शीत दिवस

प्रदेश के कई शहरों में ‘शीत दिवस’ स्थिति बनी रहेगी। प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, आगरा, मुरादाबाद, बरेली और पीलीभीत सहित आसपास के इलाकों में दिन भर गलन बरकरार रहेगी।

इन 20 जिलों में बोली गई स्कूलों की छुट्टी

सर्दी को देखते हुए शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, जौनपुर, देवरिया, बागपत, मेरठ, बस्ती, कासगंज, महाराजगंज, गोंडा और वाराणसी में आठवीं तक दो दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। इसी तरह अंबेडकरनगर, हरदोई, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद में आठवीं तक के स्कूलों को एक दिन के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है। बिजनौर में एक दिन और संभल में 12वीं तक के स्कूलों को दो दिन बंद रखने की घोषणा की गई है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
winter holidays Winter Season school closed in up
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |