सीएम योगी कल गोरखपुर को देंगे बड़ी सौगात, करेंगे गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों 19 दिसंबर (शुक्रवार) को गोरखनाथ रोड स्थित नव निर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण होगा। नेपाल तक की कनेक्टिविटी वाले धर्मशाला-गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर नए ओवरब्रिज के निर्माण पर 137.83 करोड़ रुपये की लागत आई है । इस रूट पर एक ओवरब्रिज पहले से है। लेकिन ट्रैफिक लोड बढ़ने के कारण पुराने ओवरब्रिज के समानांतर एक और ओवरब्रिज बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश सेतु निगम के महाप्रबंधक मिथिलेश कुमार के अनुसार दो लेन के नए ओवरब्रिज की कुल लंबाई 600.653 मीटर और चौड़ाई 7.50 मीटर है। इसमें रेलवे भाग की लंबाई 76 मीटर है। नए ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू होने पर गोरखनाथ की तरफ आने वाले वाहनों को पुराने ओवरब्रिज पर नहीं जाना होगा। आने-जाने के लिए अलग-अलग ओवरब्रिज होने से जाम भी नहीं लगेगा।
गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर दो ओवरब्रिज हो जाने से शहर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आने-जाने वालों, सोनौली रोड आने-जाने वाले लोगों की यात्रा काफी सुविधाजनक हो जाएगी। इसके अलावा मकर संक्रांति से शुरू होने वाले खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भी आवागमन की बड़ी सहूलियत मिल जाएगी।
व्यू कटर से खास बना नया ओवरब्रिज
नया ओवरब्रिज शहर में पहले से मौजूद ओवरब्रिज से विशेष है। इसके दोनों किनारों पर व्यू कटर भी लगाया गया है। इससे ओवरब्रिज के समीप के घरों की निजता बनी रहेगी और उन्हें वाहनों की आवाज भी कमतर सुनाई देगी।
सीएम बीआरडी को देंगे 50 करोड़ की सौगात
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट वार्ड समेत 50 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। पुराने प्राइवेट वार्ड को ध्वस्त कर नया चार मंजिला प्राइवेट वार्ड बनाया जाना है। बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते वह नए प्राइवेट वार्ड का शिलान्यास कर सकते हैं। करीब 32 करोड़ से बनने वाले प्राइवेट वार्ड की पहली दो मंजिल में 40 कमरे होंगे। जिसमें मरीज भर्ती हो सकेंगे। जबकि अन्य दो मंजिल पर रेजिडेंट के लिए आवास और कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार किया जाएगा।
इसमें वार्ड में ड्यूटी करने वाले रेजिडेंट को रहने के लिए एक कमरे का सेट मिलेगा। इसके अलावा सीएम योगी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में एक करोड़ की लागत से बने पहले पीडियाट्रिक कैंसर वार्ड और करीब दो करोड़ की लागत से निर्मित मेडिकल रिसर्च यूनिट का भी लोकार्पण करेंगे। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ रामकुमार जायसवाल ने बताया कि इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल रोग चिकित्सा संस्थान में तीन करोड़ की लागत से बने मॉड्यूलर ओटी का भी लोकार्पण करेंगे।