दो दिन काशी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, सफाईकर्मियों को करेंगे सम्मानित

यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 अक्टूबर को दो दिनी दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। वे यहां चांदपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (इरी) में आयोजित 'डीएसआर कॉन्क्लेव' के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इसके पूर्व पिपलानी कटरा स्थित सरोजा पैलेस में स्वच्छता अभियान के तहत आयोजित सम्मान समारोह में सफाईकर्मियों को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छह अक्तूबर को सुबह 11.30 बजे काशी आएंगे।

गौरतलब हो कि यह कार्यक्रम पूर्व मंत्री एवं दक्षिणी विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी की ओर से उनके 'वार्ड प्रवास' कार्यक्रम के समापन के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। साथ ही अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट के शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में 250 महिलाओं को नि:शुल्क सिलाई मशीन वितरण समारोह में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक और काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। सीएम योगी रात्रिविश्राम के बाद अगले दिन सुबह गोरखपुर के लिए रवाना होंगे।

कार्यक्रम में देश-विदेश से 300 वैज्ञानिक, कंपनियों, संगठनों के प्रतिनिधि और प्रगतिशील किसान डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) के विकास पर मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (इरी) अपने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (आइसार्क), में डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन करने जा रहा है। यह तीन दिवसीय कार्यक्रम 5 से 7 अक्टूबर तक आयोजित होगा, जिसमें देश-विदेश से 300 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे।