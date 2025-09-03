UP CM Yogi Adityanath tribute to Ayodhya Raja Bimlendra Mohan Pratap Mishra on Triyodhash Sanskar राजा बिमलेंद्र प्रताप को श्रद्धांजलि देने अयोध्या आएंगे सीएम योगी, राजसदन में आज त्रयोदश संस्कार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
राजा बिमलेंद्र प्रताप को श्रद्धांजलि देने अयोध्या आएंगे सीएम योगी, राजसदन में आज त्रयोदश संस्कार

अयोध्या राज परिवार के मुखिया व श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख ट्रस्टी बिमलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्र पप्पू भइया का त्रयोदशा संस्कार बुधवार को राजसदन में आयोजित होगा। इस मौके पर राजा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत गणमान्य लोगों का आगमन होगा।

Srishti Kunj संवाददाता, अयोध्याWed, 3 Sep 2025 11:01 AM
अयोध्या राज परिवार के मुखिया व श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख ट्रस्टी बिमलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्र पप्पू भइया का त्रयोदशा संस्कार बुधवार को राजसदन में आयोजित होगा। इस मौके पर राजा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत गणमान्य लोगों का आगमन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 6:00 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। हालांकि देर शाम तक उनका अधिकृत कार्यक्रम नहीं पहुंचा। मौखिक सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अफसरों ने सुरक्षा संबंधी अपनी तैयारी पूरी कर ली।

मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी रामकथा पार्क के हैलीपैड पर उनका हेलीकाप्टर सायं छह बजे उतरेगा। बताया गया कि मुख्यमंत्री वहां से सीधे हनुमानगढ़ी व श्रीराम जन्मभूमि दर्शन करने जाएंगे। पुनः लौट कर राज सदन में पप्पू भईया को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस बीच केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह,जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, खाद्य व रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के उप सभापति रमापति शास्त्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद तिवारी, रघुराज प्रताप सिंह राजा भईया, पूर्व सांसद विनय कटियार, राष्ट्रीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, पूर्व सांसद लल्लू सिंह, सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यमंत्री तेज नारायण पाण्डेय पवन समेत अन्य भी शामिल रहेंगे।

उधर राजे-रजवाड़ों के प्रतिनिधियों जिनमें टीकमगढ़ एवं ओरछा का राजपरिवार, शोहरतगढ़, शिवगढ़, ओएल, मनकापुर, नहतौर, तिलोई, झंडी, टिकारी, प्रयागपुर, बलरामपुर स्टेट के भी प्रतिनिधियों का आगमन होगा। इनमें अधिकांश प्रतिनिधि अंतिम संस्कार के बाद राज सदन में आकर राजा साहब के बेटे यतीन्द्र मिश्र, बेटी मंजरी मिश्रा व अनुज डा. शैलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्र से भेंट कर अपनी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं।

