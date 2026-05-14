गोरखपुर में बनेगा यूपी का चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, CM योगी 16 को करेंगे शिलान्यास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर अंचल को विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात देंगे। वह शनिवार को प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर अंचल को विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात देंगे। वह शनिवार को प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल है। यूपी में कानपुर और लखनऊ में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जबिक वाराणसी में बन रहा है।
गोरखपुर - वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदोर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपये की लागत से आकार लेगा। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने स्टेडियम का निर्माण 23 दिसंबर 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित किया है। जिलाधिकारी दीपक मीणा का कहना है कि ताल नदोर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन जाने से गोरखपुर- वाराणसी राजमार्ग पर बहुआयामी विकास का एक नया मॉडल दिखेगा।
46 एकड़ में बन रहा, बैठ सकेंगे 30 हजार दर्शक
इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 46 एकड़ में आकार लेगा। कुल 30 हजार दर्शक क्षमता वा यह स्टेडियम 'ग्राउंड प्लस टू फ्लोर' के हिसाब से बनेगा। ग्राउंड पर सात प्लेइंग और 4 प्रैक्टिस पिच होंगी। स्टेडियम के पूर्वी और पश्चिमी स्टैंड में प्रत्येक में 14,490 दर्शक बैठ सकेंगे। नार्थ पैवेलियन मीडिया और साउथ पैवेलियन विशिष्टजन के लिए होगा। रात्रिकालीन मैच भी हो सकें, इसके लिए मेन स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मानक के चार हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था रहेगी। यहां क्रिकेट के अलावा अन्य बड़े आयोजन भी होंगे। अधिकारियों ने बताया कि स्टेडियम की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। गोरखपुर-वाराणसी राजमार्ग फोरलेन से जुड़ा यह स्थान, गोरखपुर एयरपोर्ट से करीब 24 किमी की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से करीब 20 किमी है। ऐसे में यहां पहुंचना काफी सुगम होगा।
बता दें कि इससे गोरखपुर में खेल के बुनियादी ढांचे को एक बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को इस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने 63.39 करोड़ रुपये की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी है और संरेखण, ज़मीन भरने और समतलीकरण सहित शुरुआती निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
इस परियोजना को सीएम योगी की उन महत्वाकांक्षी पहलों में से एक के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य गोरखपुर को अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों और विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे का केंद्र बनाना है। पूरा होने पर, यह कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। डीएम दीपक मीणा ने कहा कि यह परियोजना हाईवे कॉरिडोर के साथ बहुआयामी विकास को गति देगी। उन्होंने आगे कहा कि पास में ही पशु चिकित्सा सुविधाओं, एक कॉलेज और एक बड़ी कान्हा गौशाला का निर्माण पहले से ही चल रहा है, इसलिए इस क्षेत्र के एक नए विकास केंद्र के रूप में उभरने की उम्मीद है, जिससे व्यापार और रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें