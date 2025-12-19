गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण, होगा विरासत गलियारे का निरीक्षण

संक्षेप: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को नवनिर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके पहले गुरुवार को ओवरब्रिज की धुलाई और सफाई करके उसे फूलों से सजा दिया गया। इसमें लगाए गए व्यू कटर पर भगवा पट्टी है, तो इसे फूलों के साथ भगवा कपड़े से सजाया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को नवनिर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके पहले गुरुवार को ओवरब्रिज की धुलाई और सफाई करके उसे फूलों से सजा दिया गया। इसमें लगाए गए व्यू कटर पर भगवा पट्टी है, तो इसे फूलों के साथ भगवा कपड़े से सजाया गया है। सेतु निगम ने ओवरब्रिज का निर्माण 137.83 करोड़ रुपये से कराया है।

रेलवे लाइन के ऊपर 76 मीटर लंबाई में 750 टन के लोहे के गर्डर का इस्तेमाल किया गया है। इसके शुरू हो जाने से गोरखनाथ मंदिर मार्ग से होकर आने-जाने वाले राहगीरों को काफी सहूलियत मिल जाएगी।

कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निगम के महाप्रबंधक मिथिलेश कुमार के अनुसार दो लेन के नए ओवरब्रिज की कुल लंबाई 600.653 मीटर और चौड़ाई 7.50 मीटर है। इस ओवरब्रिज के दोनों किनारों पर व्यू कटर भी लगाया गया है। इससे समीप के घरों की निजता बनी रहेगी और उन्हें वाहनों की आवाज भी न्यूनतम सुनाई देगी।