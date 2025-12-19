गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण, होगा विरासत गलियारे का निरीक्षण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को नवनिर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके पहले गुरुवार को ओवरब्रिज की धुलाई और सफाई करके उसे फूलों से सजा दिया गया। इसमें लगाए गए व्यू कटर पर भगवा पट्टी है, तो इसे फूलों के साथ भगवा कपड़े से सजाया गया है। सेतु निगम ने ओवरब्रिज का निर्माण 137.83 करोड़ रुपये से कराया है।
रेलवे लाइन के ऊपर 76 मीटर लंबाई में 750 टन के लोहे के गर्डर का इस्तेमाल किया गया है। इसके शुरू हो जाने से गोरखनाथ मंदिर मार्ग से होकर आने-जाने वाले राहगीरों को काफी सहूलियत मिल जाएगी।
कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निगम के महाप्रबंधक मिथिलेश कुमार के अनुसार दो लेन के नए ओवरब्रिज की कुल लंबाई 600.653 मीटर और चौड़ाई 7.50 मीटर है। इस ओवरब्रिज के दोनों किनारों पर व्यू कटर भी लगाया गया है। इससे समीप के घरों की निजता बनी रहेगी और उन्हें वाहनों की आवाज भी न्यूनतम सुनाई देगी।
विरासत गलियारे का निरीक्षण करेंगे सीएम
गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण करने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मशाला बाजार से पांडेयहाता तक बन रहे विरासत गलियारा का भ्रमण कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी ने 4 नवंबर को भी 555.56 करोड़ रुपये की इस सड़क चौड़ीकरण परियोजना (विरासत गलियारा) के निर्माण का निरीक्षण किया था। उसके बाद तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के एक दिन पहले गुरुवार की देर रात तक मलबा हटाने और सफाई करने का काम होता रहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री एसआईआर को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठन स्तर पर किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं।