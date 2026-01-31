सीएम करेंगे 150 करोड़ रुपये से बड़ी परियोजनाएं, शहरी पुनर्विकास नीति में की नई व्यवस्था

संक्षेप: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि विभागीय मंत्री स्तर से मिलने वाली स्वीकृति की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया जाए 150 से 150 करोड़ तक की परियोजनाओं की मंजूरी वित्त मंत्री स्तर से और 150 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की मंजूरी मुख्यमंत्री स्तर से दी जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि विभागीय मंत्री स्तर से मिलने वाली स्वीकृति की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया जाए 150 से 150 करोड़ तक की परियोजनाओं की मंजूरी वित्त मंत्री स्तर से और 150 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की मंजूरी मुख्यमंत्री स्तर से दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र की तर्ज पर 'उत्तर प्रदेश में राज्य गारंटी पॉलिसी' लागू की जाए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को समीक्षा के दौरान सभी विभागों से कहा कि वे वार्षिक कार्ययोजना 15 अप्रैल तक मंजूर करा लें। परियोजना लागत में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी पर विभाग कारण सहित पुनः अनुमोदन लें।

पुराने भवनों में 10% व्यावसायिक निर्माण करने की मिलेगी सहूलियत राज्य सरकार ने शहरों में पुराने भवनों या सालों से बंद पड़े औद्योगिक भवनों को तोड़कर उस पर आवासीय निर्माण के साथ 10 प्रतिशत व्यावसायिक निर्माण की सुविधाएं भी दी है। इससे अपार्टमेंट या सोसायटियों के लोगों को आसपास ही व्यावसायिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में फ्लैट बनाने पर शुल्कों में भी छूट दी जाएगी। आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति में इसका प्रावधान किया है।

कम पड़ रही है भूमि यूपी के शहरी क्षेत्रों खासकर प्रमुख शहरों लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, अयोध्या, वाराणसी, मथुरा-वृंदावन, बरेली, मेरठ, झांसी, मुरादाबाद, प्रयागराज और गौतमबुद्धनगर जैसे प्रमुख शहरों में तेजी से आबादी बढ़ रही है। इन शहरों में मकान बनाने के लिए भूमि कम पड़ रही है, लेकिन शहर के बीचों बीच में कुछ भवन, औद्योगिक भवन या फिर निर्मित स्थान ऐसे पड़े हुए हैं, जिनकी उपयोगिता खत्म हो गई है। ये स्थान घेरे हुए हैं और इसका इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य सरकार शहरी पुनर्विकास नीति लेकर आई है।

यूपी के कई क्षेत्राें में निवेश बढ़ाने का प्रयास होगा मुख्यमंत्री का 23 व 24 फरवरी को जापान और 25 व 26 फरवरी को सिंगापुर का दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जापान व सिंगापुर में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और उन्हें यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रमुख रूप से आटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रानिक्स, बायोटेक्नोलाजी, फिनटेक, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर व डाटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने का प्रयास होगा।

गुजरात व एमपी मॉडल को बनाया आधार आवास विभाग ने पहले देश के कई राज्यों की नीतियों का अध्ययन किया गया। इसमें गुजरात और मध्य प्रदेश मॉडल को आधार बनाते हुए नीति को अंतिम रूप दिया गया है। गुजरात में भी 25 साल पुराने भवनों को तोड़कर बनाने की अनुमति देने की नीति है। इसीलिए यूपी में भी इतने ही साल के पुराने भवनों को इसके दायरे में लाया गया है।

राजस्व भवनों के निर्माण के लिए 196.39 करोड़ रुपये स्वीकृत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के भवनों के निर्माण व मरम्मत का कार्य तेजी से संपन्न कराए जाने का निर्देश दिया है। मंडल, जिला व तहसील स्तर पर कार्यालय व आवासीय भवनों के निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 196.39 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। सोनभद्र, गाजियाबाद, अमरोहा, सिद्धार्थनगर, जालौन, औरैया व मैनपुरी की तहसीलों में राजस्व भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है जबकि गोरखपुर, मेरठ व संभल में कलेक्ट्रेट भवनों की मरम्मत कराई जा रही है।