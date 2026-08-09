यूपी में सीएम योगी ने की तिरंगा यात्रा का शुभारंभ, युवाओं को बताया ऊर्जा का प्रतीक

यूपी में लखनऊ से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि युवा ऊर्जा का प्रतीक हैं। उन्होंने तिरंगे को हमारी आन-बान-शान का प्रतीक बताया। इस मौके पर सीएम योगी ने युवाओं के साथ सेल्फी भी ली।

यूपी में आज से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई है। रविवार को मुख्यमंत्री आवास से लोकभवन तक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ और नेतृत्व किया। उनके साथ प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्रियों और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रही। साथ ही सभी 110 वार्डोँ से बड़ी संख्या में भीड़ जुटाई गई।

तिरंगा यात्रा के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह मौका बहुत खास है क्योंकि कुछ ही दिनों में, 15 अगस्त को हम अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको अपने घरों पर तिरंगा फहराने का अधिकार दिया है, जिससे झंडे के प्रति सम्मान और 'हर घर तिरंगा' के मंत्र को बढ़ावा मिले। झंडा संहिता (flag code) में बदलाव किए गए ताकि आप इसे अपने घरों पर लगा सकें। पहले, कांग्रेस के समय में, घर पर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता था और कोर्ट तक जाना पड़ता था। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को यह आज़ादी दी, जिससे आप हमारे गर्व, सम्मान और गौरव के प्रतीक तिरंगे को अपने घरों पर फहरा सकते हैं।

सीएम योगी ने कहा कि हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित मंच प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ-साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी खुद को तैयार कर सके, इस भाव के साथ इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल, भाजपा के द्वारा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हमारा ये तिरंगा हमारी सादगी का, हमारे विकास का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत की 'आन-बान और शान' का प्रतीक है। हम सभी आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी के जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्र गान और राष्ट्र गीत का अपमान करने वालों को संगीन अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय लिया है। अब ये नहीं चल सकता की रहेंगे भारत में लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपमानित करें। ये वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में पूरे देश में वंदे मातरम का गान किया जा रहा है।