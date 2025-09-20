सीएम योगी ने किया मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ, 1647 थानों में महिला सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया। लखनऊ के लोक भवन सभागार में शनिवार को मिशन शक्ति-5.0 का शुभारंभ किया गया। इस बार मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित है।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया। लखनऊ के लोक भवन सभागार में शनिवार को मिशन शक्ति-5.0 का शुभारंभ किया गया। इस बार मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित है। साथ ही सीएम योगी ने 1,647 थानों में नए मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित SOP पुस्तिका का विमोचन किया।

सीएम योगी ने मिशन शक्ति 5.0 के शुभारंभ के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि 2020 में मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रारंभ किया। ये अभियान नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए शुरू हुआ था। आज मिशन शक्ति के परिणाम हमारे सामने हैं। सीएम योगी ने दिशा पाटनी के घर पर शूटिंग करने वालों के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था। वह संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो वह चिल्ला रहा था कि सर मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से यह दुस्साहस नहीं करूंगा। यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा।