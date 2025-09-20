UP CM Yogi Adityanath Starts Mission Shakti 5 0 Woman Security Centers in 1647 Police Stations सीएम योगी ने किया मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ, 1647 थानों में महिला सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP CM Yogi Adityanath Starts Mission Shakti 5 0 Woman Security Centers in 1647 Police Stations

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊSat, 20 Sep 2025 01:57 PM
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया। लखनऊ के लोक भवन सभागार में शनिवार को मिशन शक्ति-5.0 का शुभारंभ किया गया। इस बार मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित है। साथ ही सीएम योगी ने 1,647 थानों में नए मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित SOP पुस्तिका का विमोचन किया।

सीएम योगी ने मिशन शक्ति 5.0 के शुभारंभ के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि 2020 में मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रारंभ किया। ये अभियान नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए शुरू हुआ था। आज मिशन शक्ति के परिणाम हमारे सामने हैं। सीएम योगी ने दिशा पाटनी के घर पर शूटिंग करने वालों के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था। वह संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो वह चिल्ला रहा था कि सर मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से यह दुस्साहस नहीं करूंगा। यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा।

उन्होंने कहा कि अब अपराधी और माफिया भी समाज में अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहे हैं। मिशन शक्ति केंद्र महिलाओं के संरक्षण और न्याय सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे महिलाओं को हर स्तर पर सुरक्षा और सशक्तिकरण मिलेगा। महिलाएं-बेटियां पहले अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती थीं, लेकिन आज का दिन है कि वो बिना डरे आगे बढ़ रही हैं। हम बेटियों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई तक की व्यवस्था भी कर रहे हैं। बेटी के जन्म पर 5000 की राशि उसके अभिभावक को दी जाती है। बेटी एक वर्ष की होने पर 2000 रुपये दिए जाते हैं। बेटी की शादी के लिए भी सरकार अनुदान दे रही। उन्होंने सभी विभागों को महिलाओं को योजनाओं की जानकारी देने और जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया।

