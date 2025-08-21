UP CM Yogi Adityanath said in Etah Congress Samajwadi Party helped their family to grow कांग्रेस-सपा ने तबाही का मंजर पैदा किया; सबका साथ लिया, विकास परिवार का किया: योगी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP CM Yogi Adityanath said in Etah Congress Samajwadi Party helped their family to grow

कांग्रेस-सपा ने तबाही का मंजर पैदा किया; सबका साथ लिया, विकास परिवार का किया: योगी

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज एटा में हम सबको को श्री सीमेंट के रूप में देखने को मिलता है। आज से आठ नौ वर्ष पहले एटा की क्या स्थिति थी। यह वही एटा है जहां पर गुंडे, माफियाओं का बोलवाला था। सत्ता के संरक्षण दुर्दांत माफिया लोगों की जमीन पर काबिज हो जाते थे।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, एटाThu, 21 Aug 2025 01:50 PM
share Share
Follow Us on
कांग्रेस-सपा ने तबाही का मंजर पैदा किया; सबका साथ लिया, विकास परिवार का किया: योगी

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज एटा में हम सबको को श्री सीमेंट के रूप में देखने को मिलता है। आज से आठ नौ वर्ष पहले एटा की क्या स्थिति थी। यह वही एटा है जहां पर गुंडे, माफियाओं का बोलवाला था। सत्ता के संरक्षण दुर्दांत माफिया लोगों की जमीन पर काबिज हो जाते थे। सरकारों में गरीब की सुनवाई नहीं होती थी। जिस सरकार में गरीब की सुनवाई नहीं होती थी। उन्होंने ने कहा कि सरकार में गरीब के कल्याण और विकास के लिए क्या करेगी। अब एटा की पहचान के लिए प्रदेश सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टोलरेंस नीति के तहत कार्य करने की इच्छा शक्ति है। इसके परिणाम हमारे सामने है। आज सरकार के स्तर पर थर्मल पॉवर प्लाँट स्थपित होता है। यह प्लांट इस बात की घोषणा कर रहा है।

एटा में निवेश हो रहा है। डेढ़ हजार मेगावाट का विद्युत उत्पान हो रहा है। इसके साथ लोगों को सुंदर और स्वच्छ वातावरण मिल सके। इसके लिए श्री सीमेन्ट परिवार ने उसके बगल में श्री सीमेट प्लांटके लिए 750 करोड़ रुपये से प्लांट स्थापित किया है। एक में सरकार ने निवेश किया है। बांगर परिवार ने श्री सीमेन्ट प्लांट के लिए निवेश किया है। दोनों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 500 लोगों को प्रत्यक्ष और 3000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। कोई ट्रक के लिए, कोई ट्रक में सहयोग करने के लिए। इसके बाद जहां-जहां पर इन लोगों ने इस सीमेंट को बेचने के लिए अपने लोग स्थापित किये होंगे।

ये भी पढ़ें:UP CM के जनता दरबार में जहर खाकर पहुंचा गाजियाबाद का रिटायर सैनिक, जानिए वजह

वहां के व्यापारियों को भी व्यापार बढ़ाने के लिए अवसर दिया है। यही है आत्म निर्भर भारत की आधारशिला। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी संकुचित दृष्टि होने के कारण इन्होंने साथ सबका लिया। विकास अपने परिवार का किया। परिणाम देश और प्रदेश पिछड़ा गया। गरीबी बढ़ती गई। अराजकता गुंडो के माध्यम से बढ़ती गई। न व्यापारी सुरक्षित था न बेटी सुरक्षित थी। उस समय दंगाग्रस्त प्रदेश में कौन व्यक्ति प्रदेश में निवेश करने आएगा। 1946 से लेकर 1060 देश की छठी अर्थव्यवस्था थी। 17वीं सदी में यह देश दुनिया की नंबर एक व्यवस्था थी। पहले मुंगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने तबाह किया। जो कुछ बचा रहा था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया था। 1960 तक जो देया प्रदेश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था नहीं हो।

1914 तक आगे बढ़ने के बजाय छठे से ग्यारहवें स्थान पर आ गया। प्रधानमंत्री के सामने 11वें स्थान की व्यवस्था होने के बाद प्रधानमंत्री ने प्रयास किया। मंत्रदिया विकास सबका होगा, साथ सबका होगा। बिना भेदभव के सबका विकास करेंगे। अब भारत प्रदेश की चौथी अर्थव्यवस्थ्ज्ञा बन गई। आने वाले समय में दुनिया की तीसरी अर्थ व्यवस्था होगा। प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा है। 17 से पहले प्रदेश में जो निवेश नहीं आता था, निवेश था वह भाग रहा है। आज 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव लाने में सफलन होता है।

15 लाख रुपये करोड़ निवेश को जमीनी स्तर पर उतारने में कामयाब हो पाता है। एक श्री सीमेंट 3500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे सकता है। 15 नलाख करोड़ रुपये के निवेश से डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा। श्री सीमेंट हमारे साथ हमारा पुराना उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोगी है। पुलिस में 6244 लोगों को नौजवानों को नौकरी दी।बिना चेहरा देने नौकरी मिल रही है।योग्य है सरकारी नौकरी पाएगा, निजी क्षेत्र में नौकरी पाए।

Etah News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |