CM योगी ने 4 लाख छात्रों के खाते में भेजी स्कॉलरशिप, अब AI से आसान होगी प्रक्रिया

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 3,96,602 विद्यार्थियों को कुल 89.97 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में योगी ने कहा की छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है। अब वन नेशन वन स्कॉलरशिप के तहत अब आगे एक निश्चित तारीख को सभी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। यूपी मे एक मोबाइल एप तैयार किया जा रहा है। जिसके माध्यम से छात्र जान सकेंगे की उनका आवेदन फ़ार्म स्वीकार हो गया है या नहीं। कब तक उनके खाते में छात्रवृत्ति आएगी।

इस मौके पर संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि पिछले वर्ष के उन पांच लाख छात्रों को भी दीपावली तक छात्रवृत्ति मिल जाएगी जो संस्थानों की गलती के कारण छूट गए थे। आज कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि पहले जो छात्रवृत्ति फरवरी-मार्च में मिलती थी अब सितंबर में मिला करेगी। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले छात्रों को छात्रवृत्ति देने में भेदभाव किया जाता था। 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने 2016-17 और 17-18 की छात्रवृत्ति एक साथ दी।

सीएम योगी ने कहा कि कई बार विद्यालयों से छात्रवृत्ति के लिए डाटा फीड करने में गलती होती है। ऐसे में छात्रों को अधिकार नहीं मिलता। अब एआई के माध्यम से ये प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है और जैसे ही छात्र का पंजीकरण हो जाए उसके फोन पर पूरी डिटेल उपलब्ध हो और समय पर छात्रवृत्ति पहुंच जाए। इसकी व्यवस्था की जा रही है।