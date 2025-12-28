सीएम योगी आज आएंगे गोरखपुर, करेंगे एनसीसी एकेडमी और विरासत गलियारे का निरीक्षण

संक्षेप: दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तालकंदला में निर्माणाधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) एकेडमी रविवार को निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर करीब तीन बजे सर्किट हाउस आएंगे जहां से सीधे तालकंदला जाएंगे और निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेंगे।

दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तालकंदला में निर्माणाधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) एकेडमी रविवार को निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर करीब तीन बजे सर्किट हाउस आएंगे जहां से सीधे तालकंदला जाएंगे और निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेंगे। निरीक्षण के बाद वह टीपी नगर स्थित रैन बसेरा परिसर में असहाय और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित करेंगे। इसके बाद पांडेयहाता से धर्मशाला बाजार तक निर्माणाधीन विरासत गलियारे का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा करेंगे।

सोमवार को मुख्यमंत्री, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज में आयोजित विधायक खेल स्पर्धा के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री, गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले खिचड़ी मेले और चंपा देवी पार्क में 11 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव की भी तैयारी जांच सकते हैं।

डीएम दीपक मीणा और एसएसपी राजकरन नय्यर ने शनिवार को मुख्यमंत्री के भी प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा और सुगम यातायात को लेकर डीएम-एसएसपी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। 47.88 करोड़ रुपये की लागत से बन रही एनसीसी एकेडमी का निर्माण जल निगम की कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज यूनिट-42 करा रही है।