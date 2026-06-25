सीएम योगी का तीन दिन गोरखपुर और बस्ती मंडल में दौरा, देंगे करोड़ों की सौगात
सीएम योगी आदित्यनाथ आज से तीन दिन के लिए गोरखपुर और बस्ती मंडल में रहेंगे। इस दौरान चिलुआताल क्षेत्र में आज योगी अक्षय पात्र फाउंडेशन की अत्याधुनिक रसोई का उद्घाटन करेंगे। संतकबीरनगर में 225 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार से अगले तीन दिन तक गोरखपुर-बस्ती मंडल को विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान सीएम योगी गोरखपुर, चिलुआताल क्षेत्र, धनघटा क्षेत्र, संतकबीरनगर, देवरिया में रहेंगे। योगी गुरुवार को अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक लाख बच्चों की क्षमता वाली अत्याधुनिक केंद्रीयकृत रसोई का उद्घाटन करेंगे। चिलुआताल क्षेत्र में स्थित इस रसोईघर से परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम गुरुवार को ही संतकबीरनगर के धनघटा क्षेत्र को 224.79 करोड़ रुपए की 65 परियोजनाओं की सौगात देंगे। कार्यक्रम का आयोजन धनघटा क्षेत्र के बसवारी गांव में स्थित शिव मंदिर बाबा बैजूनाथ धाम परिसर में होगा।
वहीं, 26 जून को मुख्यमंत्री देवरिया के बरांव स्थित खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 27 जून को वह भाजपा महानगर के तत्वावधान में मेडिकल रोड स्थित एक रिजार्ट में आयोजित होने वाले दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है।
गोरखपुर के एक लाख बच्चों को मिलेगा पौष्टिक भोजन
केंद्रीयकृत रसोई के उद्घाटन समारोह में अक्षय पात्र फाउंडेशन के सह-संस्थापक एवं उपाध्यक्ष चंचलापति दास, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ट्रस्टी भरतर्षभ दास सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। अक्षय पात्र फाउंडेशन के स्टेट हेड विक्रांत मोहन के केंद्रीयकृत रसोई में सभी अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं। दिसंबर तक 11 विकास खंडों के करीब एक लाख बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बच्चों को विभिन्न दिनों में अलग-अलग व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे। भोजन निर्माण में आधुनिक मशीनों का उपयोग होने से स्वच्छता के उच्च मानक सुनिश्चित किए जाएंगे और मानव संपर्क न्यूनतम रहेगा।
कार्यकर्ताओं को मिलेगा मुख्यमंत्री का सानिध्य
भाजपा महानगर के तत्वावधान में मेडिकल रोड स्थित एक रिजार्ट में 27 और 28 जून को आयोजित होने वाले दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की तैयारी को लेकर महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता ने समीक्षा की। बताया कि प्रशिक्षण का शुभारंभ सीएम योगी के हाथों होगा। प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का सानिध्य कार्यकर्ताओं को मिलेगा। विभिन्न सत्रों में वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे।
पीलीभीत का दौरा
गोरखपुर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का पीलीभीत में दौरा प्रस्तावित है। दौरे को लेकर बरखेड़ा ब्लॉक क्षेत्र के गांव पतरासा कुंवरपुर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। 28 या 29 जून को मुख्यमंत्री के आने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि कार्यक्रम की तिथि अभी तय नहीं हुई है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें