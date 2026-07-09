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गोरखपुर दौरे पर आएंगे सीएम योगी, 11 जुलाई को करेंगे फोरलेन सहित चार सड़कों का लोकार्पण

By Srishti Kunj
निज संवाददाता, गोरखपुर
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गोरखपुर में सीएम योगी भटहट-बांसस्थान फोरलेन का लोकार्पण करेंगे। 11 जुलाई को सीएम योगी फोरलेन सहित करीब 697 करोड़ रुपये में बनी चार सड़कों का लोकार्पण करेंगे। 54 करोड़ रुपये से अधिक की सात विकास परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम के हाथों होगा।

गोरखपुर दौरे पर आएंगे सीएम योगी, 11 जुलाई को करेंगे फोरलेन सहित चार सड़कों का लोकार्पण

सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के भटहट-बांसस्थान फोरलेन सहित करीब 697 करोड़ रुपये की चार सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके लिए वामंत माता मंदिर के समीप आयोजित होने वाले समारोह के दौरान मुख्यमंत्री 54 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों लोकार्पित होने वाली सड़क परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण भटहट-बांसस्थान फोरलेन है। 11.6 किमी लंबे इस मार्ग पर ही प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी बना है। फोरलेन सड़क बन जाने से सबसे

अधिक सहूलियत आयुष चिकित्सा का लाभ लेने वालों को मिला है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड खंड तीन ने सड़क के दोनों ओर मानक के अनुरूप जल निकासी (ड्रेनेज) की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। सड़क लोकार्पण की चारों और शिलान्यास की सभी सात परियोजनाएं पिपराइच विधानसभा क्षेत्र की हैं।

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विधायक ने कार्यक्रम स्थल का जिला जायजा

सीएम योगी 11 जुलाई को भटहट-बांसस्थान फोरलेन का लोकार्पण करेंगे। सीएम के कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी एवं पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ले कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। आयुष विश्वविद्यालय के सभागार में मुख्यमंत्री के भटहट एवं बांसस्थान आगमन पर उनके स्वागत तथा विशाल जनसभा की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम के स्वागत की रूपरेखा, जनसभा की व्यवस्थाएं की विस्तृत कार्य योजना बनी।

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1350 वर्ग फुट का बन रहा है मंच

सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा फोरलेन सड़क के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर जर्मन हैंगर लगाए जा रहे हैं। वहीं साढ़े 13 सौ वर्ग फुट का मंच बन रहा है। कार्यक्रम स्थल पर दो स्विस कॉटेज बनाये जा रहे हैं। स्विस कॉटेज तक पहुंचने के लिए अस्थायी खड़ंजा सड़क बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री बामन्त माता मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं।

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सीएम की सुरक्षा का खाका तैयार

यूपी पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभेद्य सुरक्षा का खाका तैयार किया है। कार्यक्रम को अलग-अलग जोन व 12 सेक्टर में बांटा जाएगा। फ्लीट व्यवस्था, हैलीपैड सुरक्षा, कार्यक्रम स्थल, वीआईपी रूट सुरक्षा व्यवस्था तथा कंटीजेंसी रूट एवं पार्किंग व यातायात व्यवस्था की तैयारी देखी जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा के इंतजाम सख्त रहेंगे और लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। पुलिस ने सुरक्षा के लिए अलग-अलग टीमें तैयार की हैं।

वाटरप्रूफ पंडाल में होगा कार्यक्रम

बारिश के कारण सीएम योगी के कार्यक्रम का पंडाल वाटरप्रूफ रहेगा। हजारों की संख्या में लोगों के बैठने के इंतजाम के अनुसार मैदान में वॉटरप्रूफ पंडाल लगाया जाएगा।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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