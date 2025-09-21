UP CM Yogi Adityanath on Development Vision 2047 in Gorakhnath University पीएम मोदी के संकल्पों को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, विदेश छोड़ भारत में... गोरखपुर में गरजे सीएम योगी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
सीएम योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यशाला में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपी में नौ साल में प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी तिगुनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप कार्य कर रही।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश विजन-2047’ पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2047 तक विकसित भारत बनाने की संकल्पना के अनुरूप प्रदेश सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में नौ साल में प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी में तिगुनी वृद्धि हुई है। हर सेक्टर में विकास देखने को मिल रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार द्वारा जारी क्यूआर कोड को मोबाइल में स्कैन कर अपने सुझाव अवश्य दे।

महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पूर्व और वर्तमान दशा का विस्तार से उल्लेख किया और भविष्य के लिए सबके सामने एक रोडमैप रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ‘विकसित उतर प्रदेश विजन 2047’ पर काम कर रही है। सरकार द्वारा निर्धारित 12 सेक्टर्स में से किसी भी क्षेत्र में अपने सुझाव देकर राज्य का हर व्यक्ति यूपी को विकसित बनाने में भूमिका निभा सकता है।

योगी ने कहा कि 1947 में देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान 14 प्रतिशत था। इसके बाद इसमें लगातार गिरावट आती गई। वर्ष 2017 तक यूपी की जीडीपी 12 लाख 36 हजार करोड़ रुपये थी। इस वर्ष के अंत तक सरकार इसे 36 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचाने जा रही है। यानी नौ सालों में तीन गुने की वृद्धि। इसी तरह राज्य में प्रति व्यक्ति आय भी नौ सालों में 45 हजार रुपये से बढ़कर एक लाख 20 हजार रुपये पर पहुंच रही है। विकसित भारत के लिए हमें उत्तर प्रदेश को विकसित करना होगा। यह देश का हृदयस्थल है।

उन्होंने कहा कि देश की सर्वाधिक आबादी यहां निवास करती है। कृषि योग्य उर्वर भूमि और जल संसाधन के मामले में उत्तर प्रदेश काफी समृद्ध है। पश्चिमी यूपी से बलिया, वाराणसी तक समतल भूमि है। यूपी की मिट्टी सोना उगलने का सामर्थ्य रखती है। प्रदेश के हर नगर, कस्बे और गांव को विकसित करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ ‘अमृत महोत्सव’ पर वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए जो पंच प्रण दिए हैं, हम सभी को उसके साथ आगे बढ़ना होगा।

विकसित भारत के लिए यूपी ने उठाई आवाज

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान के तीन साल बाद विकसित भारत के लिए आवाज उठाने की शुरुआत यूपी ने की। अगस्त माह में विकसित उत्तर प्रदेश के लिए एक विजन बनाने को विधानसभा और विधान परिषद में लगातार 24 घंटे चर्चा हुई। इस चर्चा ने उस धारणा को बदल दिया है, जिसमें कहा जाता था कि विधायिका में काम नहीं होता है। अब आमजन से सुझाव लेकर कार्ययोजना बनाने की तैयारी की जा रही है।

प्रदेशभर में इस तरह की चर्चा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु यूपी में तीन सौ से अधिक बुद्धिजीवियों, सेवानिवृत्त आईएएस, कुलपति, शिक्षक, चिकित्सकों, उद्यमियों को प्रदेश के सभी जिलों में भेजा जा रहा है। ये बुद्धिजीवी प्रदेश के विभिन्न अकादमिक संस्थाओं में जाकर विकसित उत्तर प्रदेश के विजन पर छात्रों और अन्य लोगों से चर्चा कर रहे है। अब तक प्रदेश के 110 से अधिक अकादमिक संस्थाओं में भ्रमण कर ये बुद्धजीवी छात्रों और जनता से संवाद कर चुके हैं।

2047 तक यूपी को छह ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे

सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने 2029-30 तक अपनी अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य बनाया है। उसके बाद हमारा लक्ष्य 29 से 35 तक 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होगा। वर्ष 2046-47 तक छह ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होगा। हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। इमर्जिंग टेक्नोलाजी के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं हैं।

प्रधानमंत्री के संकल्पों को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लिए पंच प्रण के साथ 9 संकल्पों की भी बात की थी। ये संकल्प बहुत छोटे हैं और हमारी दिनचर्या के हिस्से के रूप में भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के लिए संकल्प की बात की है। एक संकल्प पर्यावरण संरक्षण है, जिसमें एक पेड़ मां के नाम पर लगाना शामिल है। तीसरा संकल्प स्वच्छता का है। स्वच्छता न होने के कारण ही पूर्वी यूपी में इंसेफेलाइटिस बीमारी फैलती थी। आज यह क्षेत्र गंदगी मुक्त हुआ तो यहां इंसेफेलाइटिस भी समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का संकल्प हमें दिया है। इसके लिए हमें स्वदेशी मॉडल को अपनाना होगा। वोकल फॉर लोकल की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

विदेश छोड़ भारत में करें पर्यटन

योगी ने कहा कि पांचवें संकल्प के रूप में प्रधानमंत्री ने देश दर्शन का दिया है। हमारे यहां चार धाम, 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योर्तिलिंग आदि आध्यात्मिक पर्यटन के सभी केंद्र हैं। हेरिटेज टूरिज्म की दृष्टि से भी भारत सम्पन्न है। टूरिज्म के लिए हम विदेश क्यों जाएं, जब हमारे पास इतना वैभवपूर्ण टूरिज्म क्षेत्र है। इससे हमारा पैसा भी अपने देश में खर्च होगा। साथ ही हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों से कैंसर जैसे अनेक रोग होते है। मधुमेह के रोगियों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। प्राकृतिक खेती लागत को कम करने के साथ स्वस्थ भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करती है।

