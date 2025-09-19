UP CM Yogi Adityanath Mathura Visit Today Route Diversion Deendayal Dham Check Parking Details सीएम योगी का मथुरा दौरा आज, दीनदयाल धाम के लिए रूट डायवर्ट, देखें डिटेल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP CM Yogi Adityanath Mathura Visit Today Route Diversion Deendayal Dham Check Parking Details

सीएम योगी का मथुरा दौरा आज, दीनदयाल धाम के लिए रूट डायवर्ट, देखें डिटेल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कस्बा फरह मथुरा आगमन पर दीन दयाल धाम की ओर का रूट डायवर्ट रहेगा। पुलिस के अनुसार फरह अण्डर पास से दीनदयाल धाम की ओर समस्त भारी/कॉमर्शियल वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मथुराFri, 19 Sep 2025 08:34 AM
वीआईपी के आगमन के समय फरह अण्डर पास से वीआईपी कार्यक्रम में जाने वाले वाहनों को छोड़कर समस्त प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। एनएच-19 दीनदयाल धाम कट (फतिहा कट) से वीआईपी कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित किये जायेंगे।

जाजम पट्टी की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहन, वीआईपी कार्यक्रम में आने वाले वाहनों को छोडकर गढ़ी पचौरी चौराहा (गंदा नाला चौराहा) से दीन दयाल धाम की ओर प्रतिबंधितरहेंगे। अछनेरा की ओर से दीनदयाल धाम की ओर आने वाले वाहन, वीआईपी कार्यक्रम में आने वाले वाहनों को छोड़कर गढी पचौरी चौराहा से दीनदयाल धाम की ओर प्रतिबंधित रहेंगे।

दीनदयाल धाम के अन्दर मुख्य मंत्री की फ्लीट के अलावा सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। सरस्वती विद्या मन्दिर स्कूल चौराहा से दीनदयालय स्मृति भवन के मध्य दोनों ओर से सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

यहां होगी पार्किंग

- एनएच-19 से वीआईपी कार्यक्रम की ओर आने वाले वाहन दौलतपुर गांव रोड पर स्थित पार्किंग में खड़े होंगे।

- अछनेरा की ओर से आने वाले वाहन शुभलाभ शीतग्रह कोल्ड स्टोरेज के बगल में खेत व सामने (रामबाबू पुत्र श्री बहादुर सिंह के मकाने के बगल में) खेत में बनी पार्किंग में पार्क किये जायेंगे।

- अछनेरा की ओर से आने वाले वाहन श्री राधाकृष्ण फार्म हाउस के बगल के खेत व राजेश पचौरी के प्लॉट में पार्क किये जायेंगे।

- फरह अण्डर पास की ओर से वीआईपी कार्यक्रम मे आने वाले वाहन मंशा देवी मन्दिर के बराबर में बनी पार्किंग में पार्क किये जायेंगे।

- वीआईपी तथा गणमान्य व्यक्तियों के वाहन दीनदयाल धाम प्रांगण गेट नंबर-03 के सामने बनी पार्किंग स्थल में पार्क किये जायेंगे।

- पुलिस तथा प्रशासनिक/पीएसी के वाहन जाजमपट्टी रोड पर आरपीएस पचौरी कोल्ड स्टोरेज के सामने पार्क किये जायेंगे।

- जाजम पट्टी की ओर से आने वाले वाहन आरपीएस पचौरी कोल्ड स्टोरेज के पास कन्चन पॉल्ट्री फार्म के सामने खेत में बनी पार्किंग में पार्क किये जायेंगे।

