गोरखपुर में लगा योगी का जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुन दिया कार्रवाई का भरोसा

संक्षेप: गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के बीच शुक्रवार को सुबह जनता दर्शन में फरियादियों की पीड़ा सुनी। शिकायतें सुनने के बाद योगी ने अफसरों को निर्देश दिया कि सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए समय से निस्तारण कराएं।

गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के बीच शुक्रवार को सुबह जनता दर्शन में फरियादियों की पीड़ा सुनी। शिकायतें सुनने के बाद योगी ने अफसरों को निर्देश दिया कि सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए समय से निस्तारण कराएं। योगी ने पुलिस और प्रशासन अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी है कि जमीन कब्जा करने वाले भू-माफियाओं को जेल में डालें। इनसे कोई नरमी न बरतें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 200 से अधिक लोगों से मुलाकात की। सीएम योगी ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का प्रभावी निराकरण कराया जाएगा।

योगी ने कल चढ़ाई थी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी मकर संक्रांति पर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ को नाथपंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। इसके बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। महाकुंभ के योग में खिचड़ी चढ़ाने के लिए मंदिर में आस्था का सैलाब नजर आया। देर शाम तक श्रद्धालुओं का रेला उमड़ता रहा।

बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाना मेरा सौभाग्य: योगी मुख्य संवाददाता योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान गोरखनाथ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पंक्ति में लगकर श्रद्धापूर्वक खिचड़ी चढ़ाई। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी प्रातः 4 बजे गोरखनाथ मंदिर की विशिष्ट पूजा संपन्न होने के बाद भगवान गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ।