Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP CM Yogi Adityanath Janta Darshan in Gorakhpur Assured People of Action regarding their concerns
गोरखपुर में लगा योगी का जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुन दिया कार्रवाई का भरोसा

गोरखपुर में लगा योगी का जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुन दिया कार्रवाई का भरोसा

संक्षेप:

गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के बीच शुक्रवार को सुबह जनता दर्शन में फरियादियों की पीड़ा सुनी। शिकायतें सुनने के बाद योगी ने अफसरों को निर्देश दिया कि सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए समय से निस्तारण कराएं।

Jan 16, 2026 10:42 am ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के बीच शुक्रवार को सुबह जनता दर्शन में फरियादियों की पीड़ा सुनी। शिकायतें सुनने के बाद योगी ने अफसरों को निर्देश दिया कि सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए समय से निस्तारण कराएं। योगी ने पुलिस और प्रशासन अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी है कि जमीन कब्जा करने वाले भू-माफियाओं को जेल में डालें। इनसे कोई नरमी न बरतें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 200 से अधिक लोगों से मुलाकात की। सीएम योगी ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का प्रभावी निराकरण कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें:UP Top News Today: दो बच्चों संग मां ने खाया जहर, ताजमहल में तीन दिन फ्री एंट्री

योगी ने कल चढ़ाई थी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी

मकर संक्रांति पर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ को नाथपंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। इसके बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। महाकुंभ के योग में खिचड़ी चढ़ाने के लिए मंदिर में आस्था का सैलाब नजर आया। देर शाम तक श्रद्धालुओं का रेला उमड़ता रहा।

बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाना मेरा सौभाग्य: योगी

मुख्य संवाददाता योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान गोरखनाथ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पंक्ति में लगकर श्रद्धापूर्वक खिचड़ी चढ़ाई। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी प्रातः 4 बजे गोरखनाथ मंदिर की विशिष्ट पूजा संपन्न होने के बाद भगवान गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। वास्तव में सूर्यदेव इस जगत की आत्मा हैं। जगतपिता सूर्य की उपासना का यह पर्व, हर प्रकार के शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए प्रशस्ति तिथि माना जाता है। अलग-अलग रूपों में मकर संक्रांति पूरे देश में : योगी ने कहा कि मकर संक्रांति ऐसा पर्व है, जो देश के अंदर पूरब, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण, सभी हिस्सों में अलग-अलग नाम व रूप में आयोजित होता है। पूरब में बिहू या तिलवा संक्रांति, पश्चिम में लोहड़ी, दक्षिण भारत में पोंगल व उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति का आयोजन श्रद्धा के साथ किया जाता है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Gorakhpur News Up News CM Yogi Adityanath अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |