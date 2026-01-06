मिशन कर्मयोगी के तहत हर विभाग के पाठ्यक्रम में AI-साइबर सिक्योरिटी शामिल करने के निर्देश

संक्षेप: मुख्यमंत्री ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में ‘मिशन कर्मयोगी’ के तहत प्रदेश में अब तक हुई प्रगति व आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने मिशन के क्रियान्वयन, प्रशिक्षण ढांचे, डिजिटल प्लेटफार्म की स्थिति व विभिन्न विभागों में क्षमता संवर्धन से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक प्रणाली को और बेहतर करने के लिए सभी अधिकारियों व कर्मियों की क्षमता संवर्धन को अनिवार्य किए जाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में ‘मिशन कर्मयोगी’ के तहत प्रदेश में अब तक हुई प्रगति व आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने मिशन के क्रियान्वयन, प्रशिक्षण ढांचे, डिजिटल प्लेटफार्म की स्थिति व विभिन्न विभागों में क्षमता संवर्धन से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की। कहा कि सभी विभाग व सरकारी संस्थाएं आवश्यकता अनुरूप अपना पाठ्यक्रम बनाकर भारत सरकार के ई-लर्निंग प्लेटफार्म आईगाट पोर्टल पर अपलोड करें।

सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सात दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम को अनिवार्य बनाया जाए। साथ ही इसे उनकी पदोन्न्ति व एसीआर से भी जोड़ा जाए। सभी विभागों व सरकारी संस्थाओं के पाठ्यक्रम में एआई व साइबर सिक्योरिटी को अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने का निर्देश भी दिया। बैठक में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की अध्यक्ष एस.राधा चौहान ने प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना प्रस्तुत की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मिशन कर्मयोगी’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भारतीय संस्कृति के लोकाचार में निहित मूल्यों को आत्मसात करते हुए ऐसे सक्षम मानव संसाधन तैयार करना है। यह पहल शासन व्यवस्था को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप अधिक संवेदनशील, उत्तरदायी व परिणाम देने वाला बना रही है। उपाम सहित प्रदेश में संचालित सभी ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए समय की आवश्यकता को देखते हुए कैपेसिटी बिल्डिंग पाठ्यक्रम बनाए जाएं, जिससे ट्रेनिंग सेंटर में ही नव प्रशिक्षणार्थियों की कार्यदक्षता को और बढ़ाया जा सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मिशन कर्मयोगी के तहत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता, नियमित मूल्यांकन व व्यावहारिक उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिससे इसका लाभ शासन की हर इकाई तक पहुंचे और जनसेवा के मानकों में लगातार सुधार हो। विभिन्न विभागों के अभियंताओं को नई डिजाइन व नई तकनीकि का ज्ञान कराने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का पाठ्यक्रम बनाया जाए। मिशन के तहत एएनएम, आशा कार्यकर्ता, पुलिस आरक्षी, पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों से जुड़े फील्ड कर्मियों के लिए व्यवहारिक, कार्य-आधारित व जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाए।