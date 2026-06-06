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बलरामपुर में पूजा-पाठ कर गोंडा पहुंचे सीएम योगी, दी 516 करोड़ की योजनाओं की सौगात

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, गोंडा
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बलरामपुर में शक्ती पीठ देवी पाटन मंदिर के गर्भ गृह में आदि शक्ती मां पाटेश्वरी देवी का दर्शन पूजन करने के बाद सीएम योगी गोंडा पहुंचे। सीएम योगी ने आज गोंडा में 515.6 करोड़ रुपये की लागत वाली 262 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

बलरामपुर में पूजा-पाठ कर गोंडा पहुंचे सीएम योगी, दी 516 करोड़ की योजनाओं की सौगात

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार की सुबह करीब दस बजे गोंडा जिले के करनैलगंज स्थित चकरौत गांव पहुंचे। यहां आयोजित भव्य कार्यक्रम में उन्होंने 515.6 करोड़ रुपये की लागत वाली 262 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इससे पहले मुख्यमंत्री के आगमन पर हेलीपैड पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सीएम का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी ने वहां लगाई गई सरकारी विभागों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों की उपलब्धियों एवं योजनाओं की जानकारी ली।

कार्यक्रम के मंच पर जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री को भगवान राम की प्रतिमा और गदा भेंट कर उनका पारंपरिक स्वागत-सम्मान किया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से उन्हें माँ शक्ति की प्रतिमा भेंट की गई, जो शक्ति और सेवा के प्रतीक के रूप में देखी जा रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनता, कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला।

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इसके बाद सीएम योगी ने मंच से योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन योजनाओं का सीधा लाभ करनैलगंज और कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्रों की जनता को मिलेगा। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी इन परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

शक्ति की आराधना कर सीएम ने कि लोक मंगल की कामना

गोंडा से पहले अपने दो दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे दिन शनिवार सुबह शक्ती पीठ देवी पाटन मंदिर के गर्भ गृह में आदि शक्ती मां पाटेश्वरी देवी का दर्शन पूजन किया। सीएम ने मंदिर परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ गौशाला में गोबंशो को हरा चारा और गुड़ खिलाया। शनिवार को सीएम योगी की दिनचर्या की शुरुवात पूजा पाठ से हुई। सीएम सुबह आठ बजे शक्ती पीठ देवी पाटन मंदिर के गर्भ गृह में पहुंचे। मंदिर के पीठाधीश्वर मिथिलेश नाथ योगी व अन्य पुजारियों ने सीएम को पूजा पाठ कराया। इसके बाद सीएम ने मंदिर परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

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सीएम ने कहा कि शक्ति पीठ पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। इसका विशेष ख्याल रखा जाएं। मंदिर परिसर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने मंदिर के सूर्यकुंड व थारू जनजाति छात्रावास का भी जायजा लिया। सीएम ने हर बार की तरह इस बार भी मंदिर के गौशाला में जाकर गोवंशों को हरा चारा व गुण खिला कर उनका दुलार किया। सुबह साढ़े नौ बजे सीएम योगी देवीधाम से गोंडा के लिए रवाना हो गए। इस दौरान शक्तिपीठ और उसके आसपास पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मौके पर जिले के जनप्रतिनिधि व आला अधिकारी मौजूद थे।

समस्याओं को लेकर विभूतिनाथ मंदिर के महंत शिवनाथ ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

श्रावस्ती जनपद के प्रसिद्ध पाण्डव कालीन विभूतिनाथ शिव मंदिर के विकास कार्यों को लेकर शुक्रवार को महंत शिवनाथ गिरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान महंत ने मंदिर के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दी और मंदिर के समग्र विकास की मांग की।

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विभूतिनाथ मंदिर के विकास, श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था, क्षेत्र में विद्युत, सड़क एवं अन्य जनहित से जुड़ी समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने मंदिर के महंत द्वारा उठाए गए विषयों और समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। महंत शिवनाथ गिरी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि मंदिर एवं क्षेत्र के विकास से स्थानीय जनता और श्रद्धालुओं को लाभ और समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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