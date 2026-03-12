सीएम योगी ने किए राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन, राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारी देखी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार की सुबह अयोध्या पहुंचकर राष्ट्रपति के कार्यक्रम की समीक्षा की। योगी ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इससे पहले योगी ने हनुमानगढ़ और राम मंदिर में दर्शन-पूजन किया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार की सुबह अयोध्या पहुंचकर राष्ट्रपति के कार्यक्रम की समीक्षा की। योगी ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की। सुबह 10:00 बजे सीएम का हेलीकॉप्टर राम कथा पार्क में बने हेलीपैड पर उतरा यहां से सीधे मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली की पूजा अर्चना की। इसके बाद राम मंदिर जाकर प्रभु श्री राम की आरती उतारी।

राम जन्मभूमि मंदिर में भी भगवान श्रीराम के दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। 19 मार्च को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अयोध्या दौरे पर आ रही हैं। उनके आगमन से पहले ‌सीएम योगी अयोध्या पहुंचें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दौरे की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ पीएफसी सभागार में बैठक की। 19 मार्च को हिंदी नव वर्ष के मौके पर राम मंदिर के द्वितीय तल पर रामनाम यंत्र की स्थापना और श्रमिकों को सम्मानित करेंगी।

सीएम योगी बलरामपुर देवीपाटन मंदिर से सीधे 10:00 बजे अयोध्या पहुंचें। मुख्यमंत्री ने 19 मार्च को प्रस्तावित राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री श्रीरामजन्म भूमि परिसर में बने (पीएफसी सभागार) में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे लखनऊ के लिए रवाना हुए।

पुलिस का सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन हिन्दू नव संवत्सर पर होने वाले कार्यक्रमों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के प्रस्तावित आगमन और रामनवमी मेले की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए बुधवार को एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण कुमार अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन किया । इसके बाद जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने शाम को राम जन्मभूमि परिसर में बैठक की। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि रामनवमी का पर्व अयोध्या के लिए बहुत प्रख्यात अवसर होता है। रामनगरी आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है।