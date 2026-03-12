Hindustan Hindi News
सीएम योगी ने किए राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन, राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारी देखी

Mar 12, 2026 11:59 am ISTSrishti Kunj अयोध्या
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार की सुबह अयोध्या पहुंचकर राष्ट्रपति के कार्यक्रम की समीक्षा की। योगी ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इससे पहले योगी ने हनुमानगढ़ और राम मंदिर में दर्शन-पूजन किया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार की सुबह अयोध्या पहुंचकर राष्ट्रपति के कार्यक्रम की समीक्षा की। योगी ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की। सुबह 10:00 बजे सीएम का हेलीकॉप्टर राम कथा पार्क में बने हेलीपैड पर उतरा यहां से सीधे मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली की पूजा अर्चना की। इसके बाद राम मंदिर जाकर प्रभु श्री राम की आरती उतारी।

राम जन्मभूमि मंदिर में भी भगवान श्रीराम के दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। 19 मार्च को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अयोध्या दौरे पर आ रही हैं। उनके आगमन से पहले ‌सीएम योगी अयोध्या पहुंचें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दौरे की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ पीएफसी सभागार में बैठक की। 19 मार्च को हिंदी नव वर्ष के मौके पर राम मंदिर के द्वितीय तल पर रामनाम यंत्र की स्थापना और श्रमिकों को सम्मानित करेंगी।

सीएम योगी बलरामपुर देवीपाटन मंदिर से सीधे 10:00 बजे अयोध्या पहुंचें। मुख्यमंत्री ने 19 मार्च को प्रस्तावित राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री श्रीरामजन्म भूमि परिसर में बने (पीएफसी सभागार) में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे लखनऊ के लिए रवाना हुए।

पुलिस का सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन

हिन्दू नव संवत्सर पर होने वाले कार्यक्रमों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के प्रस्तावित आगमन और रामनवमी मेले की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए बुधवार को एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण कुमार अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन किया । इसके बाद जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने शाम को राम जन्मभूमि परिसर में बैठक की। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि रामनवमी का पर्व अयोध्या के लिए बहुत प्रख्यात अवसर होता है। रामनगरी आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है।

अधिक संख्या में जो श्रद्धालुओं की संख्या आती है उसको लेकर जो भी व्यवस्थाएं हैं वह की जाएंगी। कुछ तैयारी पूरी हो चुकी है कुछ होनी बाकी हैं उनकी समीक्षा और इसी के साथ कुछ वीआईपी विजिट को लेकर भी बैठक की जा रही है। उन्होंने बताया स्थानीय पुलिस प्रशासन और पूरे टीम वर्क के साथ सभी कार्य को अच्छे से सम्पन्न होगा। इस दौरान किसी भी श्रद्धालु को कोई भी असुविधा न हो इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए आवश्यक प्रबंध किया गया है। सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रहेगी। साथ ही स्थानीय लोगों को भी सुरक्षा व्यवस्था के नेटवर्क में शामिल किया जाएगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

