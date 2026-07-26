डिजिटल युग में युवाओं को गुमराह होने से बचाएं, सीएम योगी ने शिक्षकों को दी नसीहत
आगरा में सीएम योगी ने नसीहत देते हुए कहा कि युवाओं को गुमराह होने से शिक्षक बचाएं। तकनीक को देश हित का माध्यम बनाएं। डिजिटल दौर में 60 प्रतिशत युवा स्मार्टफोन पर निर्भर हैं। फेक कंटेंट और भ्रामक तथ्यों से निपटने के लिए शिक्षकों को कमान संभालनी होगी।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को नसीहत दी कि वह युवाओं को गुमराह होने से बचाएं। नई तकनीक को देश हित में इस्तेमाल का माध्यम बनाएं। वह रविवार को डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर स्थित छत्रपति शिवाजी मंडपम में यूपी के उच्च शिक्षा के शिक्षकों की कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करने के दौरान बोल रहे थे।
सीएम ने कहा कि डिजिटल युग में युवाओं को फर्जी और भ्रामक सूचनाओं से बचाने के लिए शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों से आगे आना होगा। आज देश की लगभग 60 फीसदी युवा आबादी स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी जुटा रही है। ऐसे में अनाम और फर्जी अकाउंट्स द्वारा फैलाए जा रहे तथ्य समाज में अव्यवस्था और विद्वेष पैदा कर सकते हैं। गूगल या सोशल मीडिया पर उपलब्ध हर जानकारी प्रामाणिक हो, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है।
मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि तकनीक से मुंह मोड़ने के बजाय इसका सही उपयोग सिखाना होगा। भारत विरोधी ताकतें तकनीक और धनबल का दुरुपयोग कर समाज को बांटने का प्रयास करती हैं। ऐसे षड्यंत्रों को नाकाम करने के लिए शिक्षण संस्थानों को 'राष्ट्र प्रथम' के भाव के साथ युवाओं का सही मार्गदर्शन करना होगा।
आत्मानुशासन और स्वाध्याय पर बल
शिक्षकों की ज़िम्मेदारी है कि वे छात्रों को सच और झूठ का फर्क समझाएं। विद्यार्थियों में पुस्तकालय जाने, संदर्भ पुस्तकें पढ़ने और धर्मग्रंथों के प्रेरक उदाहरणों को जीवन में उतारने की आदत पुनः विकसित करें।
तकनीक का कल्याणकारी उपयोग हो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया आज की आवश्यकता हैं। राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर हर जिले के आईटीआई, पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन तकनीक और 3डी प्रिंटिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। तकनीक का कल्याणकारी उपयोग होना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें