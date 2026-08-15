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सीएम योगी ने विधानभवन में फहराया तिरंगा, कहा- देश को बांटने वाली ताकतों से रहें सतर्क

By Srishti Kunj
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विधानभवन में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने जनता को स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश को बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहें।

CM yogi Adityanath
सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ध्वजारोहण के बाद जनसभा को संबोधित किया।

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के विधान भवन में ध्वजारोहण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण के बाद जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि आज हर भारतीय आजादी का जो माहौल महसूस करता है, वह उन्हीं बलिदानों और समर्पित प्रयासों का नतीजा है। आजादी का मतलब सिर्फ़ राजनीतिक आज़ादी नहीं है; इसका मतलब है अराजकता, पिछड़ेपन, गरीबी, अशिक्षा और असमानता से मुक्ति, जिन्होंने देश को लगातार कमजोर किया था। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की धरती से आजादी का बिगुल शुरू हुआ था। आजादी की लड़ाई यूपी के बगैर अधूरी थी।

उन्होंने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि आज ही के दिन 1947 में एक लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप स्वाधीनता प्राप्त हुई। स्वाधीनता का एहसास हर भारतवासी जिस उन्मुक्त वातावरण में कर रहा है ये बलिदान, त्याग, तपस्या का परिणाम है। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में गुलामी के खिलाफ अलग-अलग समय में संघर्ष और आंदोलन हुए। आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, आजादी का मतलब उस अराजकता, पिछड़े पन, गरीबी, अशिक्षा, असमानता से मुक्ति है जिसके कारण देश लगातार कमजोर होता गया। आज हम सब अपनी आजादी के 79 साल पूरे कर चुके हैं, 80वें स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम में हम सब जुड़े हैं। ये दिन हमें आजादी के लक्ष्यों की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए भी प्रेरणा प्रदान कर रही है।

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देश को बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहें

सीएम योगी ने कहा कि पूरे देश में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है, शिक्षा का दायरा बढ़ा है और बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना शुरू हो गया है। हमें देश को बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि देश की चार प्रमुख जातियों में गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता किसान शामिल हैं और इन्हें केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं।

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सीएम योगी ने इस मौके पर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सेनानियों को नमन करते हुए उन्हें याद किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने गोरखपुर की चौरी-चौरा घटना और लखनऊ की काकोरी ट्रेन एक्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आजादी का संघर्ष लगातार आगे बढ़ता रहा। उन्होंने कहा कि आज भारत की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सभी वीरों की स्मृतियों को आज याद करने का दिन है। सीएम योगी ने देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा में बलिदान देने वाले जवानों को भी श्रद्धांजलि दी।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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