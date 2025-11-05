मुख्तार अंसारी से जब्त जमीन पर बने फ्लैट, सीएम योगी ने 72 आवंटियों को सौंपी चाबी

संक्षेप: एलडीए ने मुख्तार अंसारी की खाली करवाई जमीन पर 72 फ्लैट बनवाए हैं, जिनकी मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पारदर्शी तरीके से लॉटरी कराई गई। लॉटरी में चयनित आवंटियों को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को स्वयं चाबी सौंपी।

यूपी के लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की डालीबाग स्थित बहुमंजिला कोठी को ध्वस्त करने के बाद उस पर बनाए गए फ्लैट मंगलवार को गरीबों को आवंटित हो गए। एलडीए ने इस सरकारी निष्क्रांत भूमि पर 72 फ्लैट बनवाए हैं, जिनकी मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पारदर्शी तरीके से लॉटरी कराई गई। लॉटरी में चयनित आवंटियों को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को स्वयं चाबी सौंपी।

सीएम योगी ने बुधवार को सुबह आवंटियों को घर की चाबी सौंपी है। लखनऊ में मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बने मकान की योजना को सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना नाम दिया गया है। 72 फ्लैट की चाबी आवंटियों को सीएम योगी ने सौंपी है। इस दौरान सीएम योगी ने गरीबों के लिए बने मकान का निरीक्षण किया।

इस जमीन पर माफिया मुख्तार अंसारी का कब्जा था और इसपर बहुमंजिला कोठी बनी हुई थी। जमीन खाली करवाई गई और कोठी को ध्वस्त करने के बाद गरीबों के मकान बनवाए गए हैं। ये फ्लैट 10.70 लाख रुपए में 36.65 वर्ग मीटर के हैं। इनके लिए 8 हजार से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। इस योजना के तहत घरों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, सुरक्षा और पार्किंग सुविधा भी रहगी।