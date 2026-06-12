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सीएम योगी कल आएंगे गोरखपुर, गोरक्षनगरी को देंगे 1248 करोड़ की योजनाओं की सौगात

Srishti Kunj प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
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सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर आएंगे। सीएम योगी गोरक्षनगरी को 1248 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी के आगमन को लेकर गुरुवार को डीएम ने महुआपार पहुंच कर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया।

सीएम योगी कल आएंगे गोरखपुर, गोरक्षनगरी को देंगे 1248 करोड़ की योजनाओं की सौगात

यूपी में गोरखपुर के दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1248.31 करोड़ रुपये से गोरक्षनगरी की पहचान को समृद्ध करेंगे। सीएम योगी शनिवार को बड़हलगंज के महुआपार में 300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे। अगले दिन वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में 148.87 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 799.44 करोड़ रुपये की 188 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। समारोह के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को दोपहर बाद करीब 4 बजे बड़हलगंज ब्लॉक के महुआपार स्थित गांधी इंटर कॉलेज में राजकीय आईटीआई कॉलेज सहित चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र की लगभग 300 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी के आगमन को लेकर गुरुवार को डीएम ने महुआपार पहुंच कर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया।

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पहले सीएम योगी क यह कार्यक्रम पकड़ी गांव में प्रस्तावित था, लेकिन बारिश की वजह से जलभराव हो जाने से कार्यक्रम स्थल बदल दिया गया। 14 जून को सीएम कानून-व्यवस्था, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, जल निकासी, सड़क, पार्क और शहरी विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण करेंगे।

एनेक्सी भवन में समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 जून को एनेक्सी भवन में समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों पर संवाद करेंगे।

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लोकार्पित होने वाली मुख्य परियोजनाएं

- स्पोर्ट्स कॉलेज में हॉकी पैवेलियन : 22.22 करोड़

- जिला कारागार में नई बैरकें : 11.88 करोड़

- स्पोर्ट्स कॉलेज में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल : 07 करोड़

- पीएसी परिसर में आवास निर्माण : 08.60 करोड़

- रामगढ़ताल थाना भवन : 07.66 करोड़

- बाढ़ शरणालय निर्माण : 05.82 करोड़

- साइबर थाना भवन : 04.88 करोड़

- बीआरडी में ऑडिटोरियम रिनोवेशन: 07.35 करोड़

- एमएमएमयूटी से सिंघरिया तक नाला: 05.73 करोड़

- विभिन्न पोखरों एवं पार्कों का विकास: 18 करोड़ से अधिक

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शिलान्यास वाली प्रमुख परियोजनाएं

- बीआरडी में चिकित्सकों के 40 आवास : 49.43 करोड़

- मेडिकल कॉलेज कर्मचारियों के 100 आवास: 49.23 करोड़

- गुलहरिया में कॉम्प्लेक्स व एंटरटेनमेंट जोन: 47.90 करोड़

- नगर निगम परिसर में मल्टीपर्पज हॉल : 34.77 करोड़

- साहित्य पार्क निर्माण : 34.77 करोड़

- सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय चरगांवा: 24.63 करोड़

- सैनिक स्कूल में फुटबॉल,एथलेटिक्स मैदान : 22.71 करोड़

- रुस्तमपुर-मलौली बांध सड़क चौड़ीकरण: 20.34 करोड़

- बीआरडी में फायर फाइटिंग सिस्टम : 19.58 करोड़

- गौरव संग्रहालय (फेज-2) : 18.43 करोड़

- बड़हलगंज के महुआपार में कल 300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे सीएम

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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