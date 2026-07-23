सीएम योगी आज गोरखपुर को देंगे सिक्सलेन फ्लाईओवर की सौगात, इन प्रोजेक्ट का शिलान्यास

सीएम योगी के हाथों गोरखपुर में गुरुवार को टीपीनगर-पैडलेगंज फ्लाईओवर का लोकार्पण होगा। सीएम 995 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। टीपीनगर-पैडलेगंज मार्ग पर शहर का पहला सिक्सलेन बना है।ये 2.6 किमी लंबा है।

सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गोरखपुर को ट्रांसपोर्टनगर पैडलेगंज सिक्सलेन फ्लाईओवर समेत 995 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे। देवरिया बाईपास फोरलेन के पास आयोजित समारोह में योगी 813.52 करोड़ रुपये की चार विकास परियोजना का लोकार्पण और 181.77 करोड़ रुपये की लागत वाली 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

2.6 किमी की लंबाई वाले सिक्सलेन फ्लाईओवर से यात्रा काफी सुविधाजनक हो जाएगी। इसके अलावा पैडलेगंज से फिराक गोरखपुरी चौक तक मार्ग के फोरलेन में परिवर्तित हो जाने से महानगर की आंतरिक रोड कनेक्टिविटी में सुगमता बढ़ गई है। सीएम योगी 10 विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इनमें नंदानगर पुलिस चौकी-शमशेर गेट मार्ग पर अंडरपास और सर्विस रोड, मुख्यमंत्री श्रमीजीवी महिला छात्रावास, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ ही गोरखपुर विश्वविद्यालय चौक के समीप साइंस म्यूजियम का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल हैं।

इनका होगा लोकार्पण - टीपीनगर-पैडलेगंज मार्ग पर सिक्सलेन फ्लाईओवर, लागत-429 करोड़ रुपये

- पैडलेगंज से फिराक गोरखपुरी चौराहा तक मार्ग का फोरलेन में चौड़ीकरण, लागत 277.77 करोड़

- एयरफोर्स स्टेशन परिसर स्थित एमईएस ऑफिस कॉम्प्लेक्स की शिफ्टिंग का कार्य, लागत 103.51 करोड़

- थाना गुलरिहा के 48 क्षमता हॉस्टल/बैरक एवं विवेचना कक्ष का निर्माण, लागत 2.74 करोड़

इनका होगा शिलान्यास - सीएम श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण, लागत-47.38 करोड़ रुपये।

- नंदानगर पुलिस चौकी से शमशेर गेट तक मार्ग में पड़ने वाले लेवल क्रॉसिंग के लिए अंडरपास व सर्विस रोड, लागत 73.64 करोड़।

- राज्य स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत विश्वविद्यालय चौक के पास साइंस म्यूजियम का निर्माण, लागत 49.60 करोड़ रुपये।

योगी की मौजूदगी में गोरखनाथ मंदिर में आज होगा श्रीराम कथा का शुभारंभ गुरु पूर्णिमा सप्ताह के उपलक्ष्य में गोरखनाथ मंदिर में गुरुवार से सात दिवसीय भव्य श्रीरामकथा का आयोजन होगा। कथा का शुभारंभ गोरक्षपीठाधीश्वर एवं सीएम योगी की उपस्थिति में होगा। कथा का वाचन प्रयागराज से पधारे प्रसिद्ध कथाव्यास आचार्य शांतनु महाराज करेंगे। प्रतिदिन अपराह्न तीन बजे से सायं छह बजे तक चलने वाली कथा का विश्राम एवं पूर्णाहुति 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर होगी।

गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने बताया कि गुरुवार को कथा प्रारंभ होने से पहले दोपहर 2:45 बजे गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह से महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन स्थित कथा मंडप तक भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा में सीएम एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी , कथाव्यास आचार्य शांतनु महाराज, साधु-संत, मुख्य यजमान, अन्य यजमान तथा 151 वेदपाठी विद्यार्थी शंखध्वनि और बैंडबाजे के साथ शामिल होंगे। इसके बाद विधिवत पूजन के साथ श्रीरामकथा का शुभारंभ होगा।