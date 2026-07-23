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सीएम योगी आज गोरखपुर को देंगे सिक्सलेन फ्लाईओवर की सौगात, इन प्रोजेक्ट का शिलान्यास

By Srishti Kunj
निज संवाददाता, गोरखपुर
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सीएम योगी के हाथों गोरखपुर में गुरुवार को टीपीनगर-पैडलेगंज फ्लाईओवर का लोकार्पण होगा। सीएम 995 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। टीपीनगर-पैडलेगंज मार्ग पर शहर का पहला सिक्सलेन बना है।ये 2.6 किमी लंबा है।

सीएम योगी आज गोरखपुर को देंगे सिक्सलेन फ्लाईओवर की सौगात, इन प्रोजेक्ट का शिलान्यास

सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गोरखपुर को ट्रांसपोर्टनगर पैडलेगंज सिक्सलेन फ्लाईओवर समेत 995 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे। देवरिया बाईपास फोरलेन के पास आयोजित समारोह में योगी 813.52 करोड़ रुपये की चार विकास परियोजना का लोकार्पण और 181.77 करोड़ रुपये की लागत वाली 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

2.6 किमी की लंबाई वाले सिक्सलेन फ्लाईओवर से यात्रा काफी सुविधाजनक हो जाएगी। इसके अलावा पैडलेगंज से फिराक गोरखपुरी चौक तक मार्ग के फोरलेन में परिवर्तित हो जाने से महानगर की आंतरिक रोड कनेक्टिविटी में सुगमता बढ़ गई है। सीएम योगी 10 विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इनमें नंदानगर पुलिस चौकी-शमशेर गेट मार्ग पर अंडरपास और सर्विस रोड, मुख्यमंत्री श्रमीजीवी महिला छात्रावास, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ ही गोरखपुर विश्वविद्यालय चौक के समीप साइंस म्यूजियम का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल हैं।

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इनका होगा लोकार्पण

- टीपीनगर-पैडलेगंज मार्ग पर सिक्सलेन फ्लाईओवर, लागत-429 करोड़ रुपये

- पैडलेगंज से फिराक गोरखपुरी चौराहा तक मार्ग का फोरलेन में चौड़ीकरण, लागत 277.77 करोड़

- एयरफोर्स स्टेशन परिसर स्थित एमईएस ऑफिस कॉम्प्लेक्स की शिफ्टिंग का कार्य, लागत 103.51 करोड़

- थाना गुलरिहा के 48 क्षमता हॉस्टल/बैरक एवं विवेचना कक्ष का निर्माण, लागत 2.74 करोड़

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इनका होगा शिलान्यास

- सीएम श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण, लागत-47.38 करोड़ रुपये।

- नंदानगर पुलिस चौकी से शमशेर गेट तक मार्ग में पड़ने वाले लेवल क्रॉसिंग के लिए अंडरपास व सर्विस रोड, लागत 73.64 करोड़।

- राज्य स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत विश्वविद्यालय चौक के पास साइंस म्यूजियम का निर्माण, लागत 49.60 करोड़ रुपये।

योगी की मौजूदगी में गोरखनाथ मंदिर में आज होगा श्रीराम कथा का शुभारंभ

गुरु पूर्णिमा सप्ताह के उपलक्ष्य में गोरखनाथ मंदिर में गुरुवार से सात दिवसीय भव्य श्रीरामकथा का आयोजन होगा। कथा का शुभारंभ गोरक्षपीठाधीश्वर एवं सीएम योगी की उपस्थिति में होगा। कथा का वाचन प्रयागराज से पधारे प्रसिद्ध कथाव्यास आचार्य शांतनु महाराज करेंगे। प्रतिदिन अपराह्न तीन बजे से सायं छह बजे तक चलने वाली कथा का विश्राम एवं पूर्णाहुति 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर होगी।

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गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने बताया कि गुरुवार को कथा प्रारंभ होने से पहले दोपहर 2:45 बजे गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह से महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन स्थित कथा मंडप तक भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा में सीएम एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी , कथाव्यास आचार्य शांतनु महाराज, साधु-संत, मुख्य यजमान, अन्य यजमान तथा 151 वेदपाठी विद्यार्थी शंखध्वनि और बैंडबाजे के साथ शामिल होंगे। इसके बाद विधिवत पूजन के साथ श्रीरामकथा का शुभारंभ होगा।

योगी कमलनाथ ने बताया कि देश-विदेश के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इसका सीधा प्रसारण गोरखनाथ मंदिर के आधिकारिक यूट्यूब, फेसबुक और एक्स (ट्विटर) प्लेटफॉर्म पर भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई को प्रातः नौ बजे से 11:30 बजे तक गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में श्रीरामकथा की पूर्णाहुति होगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पारंपरिक रूप से विशिष्ट पूजन, आशीर्वचन, भजन एवं सहभोज का भी आयोजन किया जाएगा।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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