UP CM Yogi Adityanath Gorakhpur Visit Route Diversion for Yatra Check details सीएम योगी की अगुवाई में आज गोरखपुर में निकलेगी शोभायात्रा, इन रास्तों पर रूट डायवर्जन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP CM Yogi Adityanath Gorakhpur Visit Route Diversion for Yatra Check details

सीएम योगी की अगुवाई में आज गोरखपुर में निकलेगी शोभायात्रा, इन रास्तों पर रूट डायवर्जन

यूपी के गोरखपुर में दशहरे पर गुरुवार शाम को गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई में भव्य पारंपरिक विजयदशमी शोभायात्रा निकाली जाएगी। गुरुवार दो अक्टूबर को गोरक्षपीठ में विजयदशमी पर नाथपंथ की विशेष परंपरा के अनुसार दिनभर अनुष्ठान का क्रम जारी रहेगा।

Srishti Kunj निज संवाददाता, गोरखपुरThu, 2 Oct 2025 06:28 AM
share Share
Follow Us on
सीएम योगी की अगुवाई में आज गोरखपुर में निकलेगी शोभायात्रा, इन रास्तों पर रूट डायवर्जन

यूपी के गोरखपुर में दशहरे पर गुरुवार शाम को गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई में भव्य पारंपरिक विजयदशमी शोभायात्रा निकाली जाएगी। गुरुवार दो अक्टूबर को गोरक्षपीठ में विजयदशमी पर नाथपंथ की विशेष परंपरा के अनुसार दिनभर अनुष्ठान का क्रम जारी रहेगा। सुबह 9:20 बजे से गोरक्षपीठाधीश्वर गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन करेंगे।

श्रीनाथ जी के पूजन के बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित समस्त देव विग्रहों का पूजन गोरक्षपीठाधीश्वर द्वारा किया जाएगा। अपराहन एक बजे से तीन बजे तक गोरक्षपीठाधीश्वर का तिलकोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे। अपराह्न चार बजे से गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की शोभायात्रा निकलेगी। पीठाधीश्वर, गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने रथ पर सवार होंगे।

ये भी पढ़ें:छाती पर आई लव मोहम्मद और हाथ में तिरंगा; प्रदर्शन कर रहे युवक को पुलिस ने दबोचा

तुरही, नगाड़े व बैंड बाजे की धुन के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभायात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी। यहां पहुंचकर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर देवाधिदेव महादेव व अन्य देव विग्रहों की पूजा-अर्चना, अभिषेक करेंगे। इसके बाद उनकी शोभायात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगी। यहां चल रही रामलीला में वह प्रभु श्रीराम का राजतिलक करेंगे। इसके साथ ही प्रभु श्रीराम, माता जानकी, लक्ष्मण व हनुमानजी का पूजन कर आरती भी उतारी जाएगी। रामलीला मैदान से शोभायात्रा पुनः गोरखनाथ मंदिर पहुंचेगी। सायंकाल सात बजे से दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने परिसर में प्रसाद का वितरण का होगा।

विजयदशमी को होगा पात्र पूजा कार्यक्रम

नाथपंथ की परम्परा के अनुसार हर वर्ष विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर की उपस्थिति में पात्र पूजा का कार्यक्रम होगा।

इन रास्तों पर रूट डायवर्जन

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर 02 से 04 अक्तूबर तक रुट डायवर्जन रहेगा। शाम चार बजे से प्रतिमा विसर्जन तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। तीनों दिनों तक भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। इमरजेंसी व एंबुलेंस को छूट रहेगी।

- लखनऊ की तरफ से गोरखपुर आने वाले भारी वाहनों को सहजनवा बाईपास जीरो प्वाइंट से ही डायवर्ट किया जाएगा। ये वाहन बाघागाड़ा, रामनगर कड़जहां एवं जंगल कौड़िया फोरलेन होते हुए जाएंगे।

- वाराणसी, आजमगढ़, मऊ एवं बड़हलगंज से गोरखपुर की तरफ आने वाले भारी वाहनों को बेलीपार थाना क्षेत्र बाघागाड़ा स्थित फोरलेन पर डायवर्ट किया जाएगा, ये वाहन रामनगर कड़जहां एवं कालेसर होते हुए गंतव्य को जाएंगे।

- कुशीनगर से आने वाले भारी वाहन कोनी फोरलेन से रामनगर कड़जहां होते हुए भेजा जाएगा। शहर की तरफ प्रवेश वर्जित रहेगा।

- देवरिया से आने वाले भारी वाहन रामनगर कड़जहां फोरलेन, बाघागाड़ा होते हुए भेजा जाएगा।

- गोरखपुर बस अड्डा से लखनऊ व वाराणसी की तरफ जाने वाले रोडवेज बसों को पैडलेगंज व मोहद्दीपुर चौराहा से डायवर्ट किया जाएगा। ये वाहन देवरिया बाईपास रोड से रामनगर करजहां होते हुए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर चार पहिया वाहन भी डायवर्ट किया जाएगा।

- नौसड़ चौराहा से टीपी नगर चौराहा की तरफ आने वाले रोडवेज बसों को डायवर्ट किया जाएगा। ये वाहन बाघागाड़ा, रामनगर कड़जहा एवं कालेसर होते हुए जाएंगे।

- रोडवेज बस, ऑयल टैंकर, गैस टैंकर, दुग्ध वाहन एंव अन्य राजकीय वाहन विश्वविद्यालय चौराहा, मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए चारफाटक ओवरब्रिज से कौवाबाग बाईपास मार्ग से असुरन चौराहा, खजांची चौराहा होते हुये स्पोर्ट कॉलेज चौराहा से रामनगर तिराहा, इण्डस्ट्रियल एरिया मोड़ से बरगदवा चौराहा होकर फरेंदा की ओर जाएंगी।

- फरेन्दा, पीपीगंज से गोरखनाथ मंदिर की तरफ आने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, ये वाहन बरगदवा चौराहा से इंडस्ट्रीयल एरिया मोड़, रामनगर चौराहा से स्पोर्ट कॉलेज खजांची चौराहा से असुरन चौराहा, कौवाबाग मार्ग से चारफाटक ओवरब्रिज मोहद्दीपुर होते हुए देवरिया एवं कुशीनगर की ओर जाएंगे।

- नौसड़ तिराहे से तीन पहिया व चार पहिया वाहन मूर्ति विर्सजन तक डायवर्ट रहेगें। ये वाहन नौसड़ तिराहा से बाघागाड़ा से रामनगर कड़जहां होकर जाएंगे।

Gorakhpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |