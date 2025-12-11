सीएम योगी आज बरेली में करेंगे SIR की समीक्षा बैठक, आगमन को लेकर शहर के इन रस्तों पर रूट डायवर्ट

संक्षेप: गुरुवार का दिन यूपी की नाथ नगरी बरेली में वीवीआईपी-वीआईपी मूवमेंट के नाम रहेगा। मुख्यमंत्री योगी एसआईआर की मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। फिर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होंगे।

गुरुवार का दिन यूपी की नाथ नगरी बरेली में वीवीआईपी-वीआईपी मूवमेंट के नाम रहेगा। मुख्यमंत्री योगी एसआईआर की मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। फिर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होंगे। कई अन्य वीआईपी भी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुचेंगे। वीआईपी मूवमेंट अधिक होने के चलते पुलिस-प्रशासन व्यवस्था दुरस्त करने में जुटा रहा।

सीएम के आगमन को लेकर गुरुवार को भी शहर में डायवर्जन लागू रहेगा। मुख्यमंत्री गुरुवार सुबह बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी से 2:05 बजे राजकीय वायुयान से बरेली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3:05 बजे त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचेगे। 3:10 बजे सर्किट हाउस सभागार को कार से रवाना होंगे। 3:25 बजे से 4:25 बजे तक मुख्यमंत्री मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद कार से आईवीआरआई रवाना हो जाएंगे। 4:35 बजे मुख्यमंत्री आईवीआरआई पहुंचेंगे। वहां झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होकर 4:50 बजे त्रिशूल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। 5:10 बजे राजकीय वायुयान से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री के साथ आएंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री के साथ ही वाराणसी से आएंगे। वो बैठक में शामिल होने के साथ आईवीआरआई के विवाह समारोह में भी शामिल होंगे। बैठक में प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर भी मौजूद रहेंगे। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह गुरुवार दोपहर दो बजे सर्किट हाउस पहुचेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी का स्वागत करने त्रिशूल एयरपोर्ट जाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान भी गुरुवार को बरेली पहुंच रही है। रात आठ बजे वो राज्यपाल के पुत्र के विवाह समारोह में पहुंचेंगी। शुक्रवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल फरीदपुर का निरीक्षण करने के बाद लखनऊ रवाना हो जाएंगी। पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के उपाध्यक्ष (उपमंत्री स्तर) सूर्य प्रकाश पाल भी आएंगे।

रूट डायवर्जन - परसाखेड़ा रोड नम्बर-1, विलवा पुल, लालपुर कट, विलयधाम, ट्रांसपोर्टनगर, रामगंगा तिराहा, बुखारा मोड से कोई भी भारी वाहन शहर की ओर नहीं आएगा।

- दिल्ली व रामपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन/बसें जिनको बदायूं की तरफ जाना है वे झुमका से बड़ा बाईपास से विल्वा, विलयधाम, फरीदपुर से फतेहगंज पूर्वी से दातागंज से देवचरा से भमोरा होकर जाएंगी। इसी मार्ग से वापस आएंगे।

- नैनीताल पीलीभीत रोड की तरफ से आने वाले भारी वाहन,रोडवेज बसें जिनको बदायूं जाना है वह इसी मार्ग से जा सकेगें।

- दिल्ली व रामपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन/रोडवेज बस जिनको लखनऊ जाना है वह बड़ा बाईपास से झुमका, विल्वा, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी होकर जा सकेगें।

- लखनऊ की तरफ से दिल्ली जाने वाले भारी वाहन फरीदपुर, इन्वर्टिस तिराहा से बड़ा बाईपास जा सकेंगे।

- बदायूं की तरफ से आने वाले भारी वाहन भमोरा से देवचरा चौराहा से दातागंज, फतेहगंज पूर्वी से इन्वर्टिस यूनिर्वसिटी से ट्रांसपोर्टनगर तक आएंगे, जिनको दिल्ली जाना है वह बड़ा बाईपास से निकलेंगे।

- बदायूं-लखनऊ की तरफ से बसें इन्वर्टिस तिराहा से सेटेलाइट बस स्टैण्ड तक आ सकेंगी।

- दिल्ली, रामपुर, नैनीताल, पीलीभीत रोड से आने वाली रोडवेज बसें झुमका, विल्वा, विलयधाम, इन्वर्टिस तिराहा होते हुये सेटेलाइट बस स्टैण्ड तक आएंगी ।