जहां पहले गोलियां चलती थीं, अब दीये जलाए जा रहे, अयोध्या से विपक्ष पर बरसे CM योगी
संक्षेप: सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान, कांग्रेस ने कहा था कि भगवान राम एक मिथक हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाईं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राम जन्मभूमि आंदोलन पर विपक्षी पार्टियों के रुख पर निशाना साधा और कहा कि अब वहां दीये जलाए जा रहे हैं, जहां कभी गोलियां चलती थीं। रविवार को अयोध्या में नौवें दीपोत्सव का उद्घाटन करने के बाद, उन्होंने भगवान राम और माता सीता का राज्याभिषेक किया, जिसमें पूजा, वंदना और आरती शामिल थी। इस दौरान सीएम योगी ने जनवरी 2024 में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए विपक्ष की भी आलोचना की।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया, "इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान, कांग्रेस ने कहा था कि भगवान राम एक मिथक हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाईं।" योगी आदित्यनाथ ने कहा, “आज उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हम अब वहां दीये जला रहे हैं जहां कभी गोलियां चलती थीं।” प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराने के लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र पर सजदा करते हैं, लेकिन जब उन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया जाता है, तो वे इसे ठुकरा देते हैं।”
अयोध्या में हुए बदलाव के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या अब डेवलपमेंट और विरासत का एक शानदार संगम दिखाता है। इस साल के दीपोत्सव के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1,51,00,000 ‘दीये’ (मिट्टी के दीये) जलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ''जब हमने 2017 में पहली बार अयोध्या धाम में दीपोत्सव करने का फैसला किया, तो हमारा मकसद दुनिया को यह दिखाना था कि दीये कैसे जलाए जाते हैं।” अधिकारियों ने कहा कि इस साल अयोध्या के 56 घाटों पर 26 लाख से ज्यादा दीये जलाए जाएंगे, जिसमें लगभग 28 लाख दीयों का इंतजाम पहले से किया जा रहा है, जिसका मकसद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
