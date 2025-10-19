जहां पहले गोलियां चलती थीं, अब दीये जलाए जा रहे, अयोध्या से विपक्ष पर बरसे CM योगी

संक्षेप: सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान, कांग्रेस ने कहा था कि भगवान राम एक मिथक हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाईं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राम जन्मभूमि आंदोलन पर विपक्षी पार्टियों के रुख पर निशाना साधा और कहा कि अब वहां दीये जलाए जा रहे हैं, जहां कभी गोलियां चलती थीं। रविवार को अयोध्या में नौवें दीपोत्सव का उद्घाटन करने के बाद, उन्होंने भगवान राम और माता सीता का राज्याभिषेक किया, जिसमें पूजा, वंदना और आरती शामिल थी। इस दौरान सीएम योगी ने जनवरी 2024 में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए विपक्ष की भी आलोचना की।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया, "इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान, कांग्रेस ने कहा था कि भगवान राम एक मिथक हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाईं।" योगी आदित्यनाथ ने कहा, “आज उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हम अब वहां दीये जला रहे हैं जहां कभी गोलियां चलती थीं।” प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराने के लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र पर सजदा करते हैं, लेकिन जब उन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया जाता है, तो वे इसे ठुकरा देते हैं।”