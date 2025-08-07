रक्षाबंधन पर महिलाओं को सीएम योगी का तोहफा, यूपी में सहयात्री संग तीन दिन बसों में करें फ्री यात्रा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को यूपी में बड़ा तोहफा देते हुए घोषणा की है कि रक्षा बंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार तीन दिनों तक महिलाओं और बेटियों को एक सहयात्री के साथ निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए घोषणा की है कि रक्षा बंधन के अवसर पर प्रदेश सरकार तीन दिनों तक महिलाओं और बेटियों को एक सहयात्री के साथ निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। मुरादाबाद में बुधवार को 24वीं वाहिनी के मैदान पर 1172 करोड़ रुपये की 87 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में उन्होंने यह ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 8, 9 और 10 अगस्त को बहनें व बेटियां उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में अपने एक सहयात्री के साथ निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। महिलाओं को बसों में फ्री सेवा का टिकट दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें कीमत नीहं चुकानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुरादाबाद ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ योजना के तहत पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा, अब योजनाओं का लाभ पात्रों को बिना किसी भेदभाव के दिया जा रहा है।
महिलाओं को सुविधा
- पहली बार महिलाएं तीन दिन तक रोडवेज बस में नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगी। अभी तक दो दिन ही सुविधा रहती थी।
- आठ अगस्त को सुबह छह बजे से लेकर 10 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे तक बस में मुफ्त सफर कर सकेंगी।
- एसी एवं नाॅन एसी सभी श्रेणी की बसों में ये सुविधा मिलेगी।
- यूपी से दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में भी महिलाएं निशुल्क यात्रा कर सकेंगी।
साथ ही यूपी रोडवेज रक्षाबंधन के लिए कई रूटों पर बसों की सुविधा बढ़ाएगा। दिल्ली मार्ग पर सर्वाधिक यात्री निकलते हैं। इस मार्ग पर संचालित की जाने वाली बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। करीब 50 प्रतिशत बसों को दिल्ली मार्ग पर लगाया जाएगा। इसके अलावा यूपी के एक शहर से दूसरे शहरों के लिए बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे।