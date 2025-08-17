UP CM yogi Adityanath Aligarh 21 August Former CM Kalyan Singh Death Anniversary Hindu Gaurav Diwas कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर योगी आएंगे अलीगढ़, 21 अगस्त को हिन्दू गौरव दिवस का आयोजन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर 21 अगस्त को यूपी के अलीगढ़ में हिन्दू गौरव दिवस का आयोजन होने जा रहा है। जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व दोनों उप मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़Sun, 17 Aug 2025 11:12 AM
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर 21 अगस्त को यूपी के अलीगढ़ में हिन्दू गौरव दिवस का आयोजन होने जा रहा है। जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व दोनों उप मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। 15 दिन में दूसरी बार मुख्यमंत्री का आगमन जनपद में होने जा रहा है। तालानगरी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर पुलिस-प्रशासन व संगठन के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं।

पूर्व सीएम कल्याण सिंह का देहांत 21 अगस्त 2021 को हुआ था। उनके देहांत के बाद पुण्यतिथि का पहला आयोजन लखनऊ में हुआ था। इसके बाद दूसरा आयोजन अलीगढ़ के नुमाइश परिसर में हुआ। तीसरी पुण्यतिथि लखनऊ में मनाई गई। चौथी पुण्यतिथि अलीगढ़ में होगी। पहले इस आयोजन को अयोध्या में कराए जाने की तैयारी थी। हालांकि, अब इसे एक बार फिर अलीगढ़ में ही मनाने की तैयारी है। इसके लिए आयोजन किया जाना है।

स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के शिक्षा राज्यमंत्री व पूर्व सीएम के पौत्र संदीप सिंह, पूर्व सांसद व पुत्र राजवीर सिंह राजू, सांसद सतीश गौतम व अन्य विधायक और संगठन के पदाधिकारी तालानगरी में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल पहुंचे। जहां एसएसपी संजीव सुमन व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हिन्दू गौरव दिवस कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की। हालांकि अभी किसी भी वीआईपी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार आयोजन दोपहर 12 बजे से होगा।

आज होगी रघुनाथ पैलेस में बैठक

हिन्दू गौरव दिवस के आयोजन को लेकर जीटी रोड स्थित रघुनाथ पैलेस में रविवार को संगठन के पदाधिकारियों, भाजपा के पार्षदों की बैठक होगी। जिसमें सभी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

