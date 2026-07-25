सीएम योगी का आगरा दौरा आज, दो दिन कई रास्तों पर रहेगा रूट डायवर्जन, देखें डिटेल
सीएम योगी आज आगरा दौरे पर आ रहे हैं। आगरा में सीएम योगी विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी देखेंंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक लेंगे और शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ भी करेंगे। उनकी जनसभा के लिए टाटा ग्राउंड में वाटरप्रूफ हैंगर तैयार किए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिन आगरा में है। शनिवार को फतेहाबाद मार्ग स्थित टाटा ग्राउंड में सभा है। रविवार को विवि के खंदारी कैंपस में आयोजन है। पुलिस ने यातायात व्यवस्था में फेरबदल किया है। डायवर्जन देखकर निकलें। मुख्यमंत्री का काफिला सड़क पर गुजरने के दौरान यातायात रोका जाएगा।
- फतेहाबाद से आने वाले मध्यम और भारी वाहन इनर रिंग रोड से रहनकलां, कुबेरपुर से व इनर रिंग रोड से गुतिला अंडरपास से शमसाबाद, इरादत नगर, सैंया, दिगनेर होकर गुजारे जाएंगे।
- रमाडा अंडर पास से तोरा पुलिस चौकी और कार्यक्रम स्थल टाटा ग्राउंड की ओर मध्यम व भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।
- रमाडा की ओर से आने वाले हल्के वाहन तोरा चौकी से 125 फुटा रोड कैला देवी धर्मकाटा से अपने गन्तव्य को जा सकेंगे। सेल्फी प्वाइंट से आने वाले हल्के वाहन निर्धारित लेन से रमाडा की ओर जा सकेंगे।
- यमुना एक्सप्रेस वे व आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से आने वाले भारी वाहन रमाडा इनर रिंग रोड से गुतिला अंडर पास से शमसाबाद, इरादत नगर, सैंया अथवा दिगनेर, रोहता होकर जाएंगे।
- शमसाबाद इनर रिंग रोड से आने वाले भारी वाहन रमाडा इनर रिंग रोड से यमुना एक्सप्रेस वे व आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे एवं कुबेरपुर से जाएंगे।
- रविवार को मुख्यमंत्री सर्किट हाउस से खंदारी कैंपस आएंगे। इस वजह से शनिवार की रात जीवनी मंडी, यमुना किनारा, वाटर वर्क्स के बीच ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदामों पर भारी वाहनों का आगमन नहीं होगा। गोदामों पर लोडिंग अनलोडिंग का काम नहीं होगा।
- शनिवार रात नो एंट्री खुलने पर एत्मादुद्दौला, वाटर वर्क्स, सुल्तानगंज की पुलिया, पालीवाल पार्क व अन्य वैकल्पिक मार्गों से भारी वाहन जीवनी मंडी व यमुना किनारा पर नहीं आएंगे।
सीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम
- 25 जुलाई, दोपहर 3. 40 बजे जालौन से हेलीकाप्टर से टाटा ग्राउंड पहुंचेंगे
- दोपहर 3. 45 से 4. 45 बजे तक तीन विधानसभा क्षेत्रों की जनसभा, परियोजनाओं का लोकार्पण, प्रदर्शनी का अवलोकन
- शाम 4.55 से 5.55 बजे तक मंडलायुक्त सभागार में जनप्रतिनिधियों और ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक
- शाम 5.55 से 6.55 बजे तक जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक
- रात्रि विश्राम- सर्किट हाउस
- 26 जुलाई, सुबह 10.30 से 11.30 बजे तक विवि के खंदारी परिसर में शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ
- सुबह 11.55 बजे खेरिया एयरपोर्ट से मैनपुरी के लिए उड़ान भरेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार और रविवार को करीब 20 घंटे आगरा में रहेंगे। इस दौरान वे 342 करोड़ की 53 परियोजनाओं की सौगात देंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें