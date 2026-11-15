UP Sunrise Time 16 November: लखनऊ-कानपुर-गोरखपुर-काशी समेत यूपी के शहरों में कल सूर्योदय का समय, छठ ऊषा अर्घ्य टाइम

UP Sunrise Time 16 November: छठ पूजा 2026 के पारण के लिए भोर के समय दिया जाने वाला 'ऊषा अर्घ्य' 16 नवंबर को होगा। अर्घ्य सूर्योदय के समय दिया जाएगा। जानें यूपी के शहरों में कल सोमवार को सूर्योदय का समय।

छठ पूजा के दौरान सूर्य को अर्घ्य देती व्रती

छठ पूजा का समापन कल, 16 नवंबर को 'ऊषा अर्घ्य' के साथ होगा, जो इस त्योहार की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रस्म है। इस दिन, श्रद्धालु नदियों, तालाबों या अन्य जलाशयों के किनारे इकट्ठा होते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। वे सूर्य देव के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हैं और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगते हैं।

छठ पूजा का 'ऊषा अर्घ्य' क्या है? 'ऊषा अर्घ्य' छठ पूजा की अंतिम और सबसे पवित्र रस्म है, जो भोर के समय उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूरी होती है। श्रद्धालु नदी, तालाब या झील के किनारे पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होते हैं। वे सूर्य देव के प्रति आभार प्रकट करने और अच्छे स्वास्थ्य, ऊर्जा व परिवार की खुशहाली की कामना के साथ जल, मिठाइयां, फल और दीपक अर्पित करते हैं। सुबह की पहली किरण नई शुरुआत, पवित्रता और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद, श्रद्धालु प्रसाद और जल ग्रहण करके अपना लगभग 36 घंटे लंबा व्रत खोलते हैं - इस रस्म को 'पारण' कहा जाता है। इसी के साथ छठ व्रत का सफलतापूर्वक समापन होता है।

उत्तर प्रदेश में कल 16 नवंबर को सूर्योदय का समय

आगरा में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:38 बजे।

अंबेडकर नगर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:19 बजे।

अलीगढ़ में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:39 बजे।

अमरोहा में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:39 बजे।

औरैया में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:31 बजे।

अयोध्या में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:21 बजे।

आजमगढ़ में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:16 बजे।

बागपत में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:44 बजे।

बहराइच में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:24 बजे।

बलिया में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:11 बजे।

बलरामपुर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:22 बजे।

बांदा में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:26 बजे।

बाराबंकी में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:08 बजे।

बरेली में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:35 बजे।

बस्ती में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:19 बजे।

बिजनौर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:41 बजे।

बदायूं में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:35 बजे।

बुलंदशहर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:41 बजे।

चंदौली में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:14 बजे।

चित्रकूट में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:23 बजे।

देवरिया में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:14 बजे।

एटा में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:36 बजे।

इटावा में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:33 बजे।

फर्रुखाबाद में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:45 बजे।

फतेहपुर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:25 बजे।

फिरोजाबाद में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:37 बजे।

गौतम बुद्ध नगर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:42 बजे।

गाजियाबाद में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:43 बजे।

गाजीपुर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:13 बजे।

गोंडा में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:22 बजे।

गोरखपुर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:16 बजे।

हमीरपुर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:29 बजे।

हापुड़ में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:42 बजे।

हरदोई में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:30 बजे।

हाथरस में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:38 बजे।

जौनपुर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:17 बजे।

झांसी में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:34 बजे।

कन्नौज में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:30 बजे।

कानपुर नगर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:28 बजे।

कानपुर देहात में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:30 बजे।

लखीमपुर खीरी में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:28 बजे।

ललितपुर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:32 बजे।

लखनऊ में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:26 बजे।

महोबा में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:28 बजे।

मैनपुरी में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:34 बजे।

मथुरा में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:41 बजे।

मऊ में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:14 बजे।

मेरठ में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:43 बजे।

मिर्जापुर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:17बजे।

मुरादाबाद में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:40 बजे।

मुजफ्फरनगर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:43 बजे।

पीलीभीत में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:34 बजे।

प्रतापगढ़ में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:20 बजे।

प्रयागराज में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:20 बजे।

रायबरेली में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:24 बजे।

रामपुर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:37 बजे।

सहारनपुर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:45 बजे।

शाहजहांपुर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:32 बजे।

सीतापुर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:28 बजे।

सुल्तानपुर में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:20 बजे।

उन्नाव में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:27 बजे।

वाराणसी में कल सूर्योदय का समय- सुबह 6:15 बजे।