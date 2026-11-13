चंद्रशेखर आजाद से नाराज INDIA गठबंधन, UP में ओवैसी का साथ देना पसंद नहीं आया

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नए समीकरणों के बनने की शुरुआत हो गई है। इसका उदाहरण असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और सांसद चंद्रशेखर आजाद की ASP का गठबंधन है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ने राज्य की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है।

चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी कांशीराम और AIMIM सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। यह बात विपक्षी गठबंधन INDIA को पसंद नहीं आई है। गठबंधन के नेता खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत का कहना है कि ओवैसी का साथ देने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं।

लोकसभा सांसद अरविंद सावंत ने कहा, 'चंद्रशेखर आजाद अभी मेरा नया परिचय है। अच्छा लड़ाकू युवा है। मैं कहता हूं कि भैया जरा आइने में देख लेना कि आप किसके साथ जा रहे हैं। जिसने कहा कि मैं भाजपा का समर्थन करता हूं। पहले ओवैसी से वो भी तो पूछ लो कि भाजपा का समर्थन करते हो या नहीं करते। अगर वो भाजपा का समर्थन करते हैं और आप उनके साथ में जाते हो, तो आप भाजपा के साथ हो। वो बी टीम हैं, हो सकता है कि आप सी टीम होंगे। पर भाजपा के साथ होंगे। आजाद नाम है न आपके लिए आप आजाद नहीं रहेंगे।'

ओवैसी और आजाद का गठबंधन यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी और आजाद ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा है। दोनों पार्टियां मिलकर 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहीं हैं। खास बात है कि मुख्यमंत्री चेहरा आजाद को बनाया गया है। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं है कि दोनों दलों में कौन कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहा है।

ओवैसी ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सभी को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि सुन लो अखिलेश यादव, यह मजबूती का गठबंधन हैं, भाजपा को हराना है तो साथ आ जाइए। आजम खान किन लोगों की वजह से जेल में हैं? यह सब जानते हैं। हम हर पीड़ित के लिए लड़ेंगे। ओवैसी ने कहा कि एसआईआर बैक डोर से एनआरसी है। ओवैसी ने कहा कि भाजपा को हरा पाने में नाकाम लोगों को वोट नहीं देना है। सीट बंटवारे पर बात हो चुकी है, सही वक्त आने पर बता देंगे।

भाजपा की बी टीम के आरोपों पर दिया जवाब उन्होंने कहा कि जो लोग हमें ‘बी’ पार्टी कहते हैं, वह अपना रिकार्ड उठाकर देखें। एमपी, उत्तराखंड, दिल्ली, बंगाल चुनाव में क्या हुआ? हम ‘बी’ पार्टी हैं या कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियां। ओवैसी ने ऐलान किया कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा में सबका स्वागत है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए यह मजबूत विकल्प होगा। अल्पसंख्यकों का 90 प्रतिशत वोट हासिल कर रहे हैं, तब भी भाजपा को नहीं हरा पा रहे हैं।

एक-एक मस्जिद के लिए लड़ेंगे: चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के मुखिया आजाद ने कहा कि उन्हें किसी को राष्ट्रभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं हैं। सरकार को जवाब देना होगा कि वह सीमाओं की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही है। अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर चंद्रशेखर ने कहा एक-एक मस्जिद के लिए लड़ेंगे। जो भाजपा को रोकना चाहते हैं वो मेरे साथ शामिल हों। इस मोर्चा के गठन के लिए हमने कई प्रयास किए लेकिन अहंकार, महत्वाकांक्षा में डूबे लोगों ने ध्यान नहीं दिया।

भाजपा को हो सकता है फायदा भाजपा के लिए भी यह गठबंधन अहम माना जा रहा है। मुस्लिम मतों का एक हिस्सा यदि AIMIM की ओर चला जाता है और दलित मतों का चंद्रशेखर बंटवारा कर लेते हैं तो इसका असर भाजपा के पक्ष में भी देखने को मिल सकता है।

खास बात है कि सहारनपुर, देवबंद, मेरठ कैंट, बरेली, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, पीलीभीत, सीसामऊ, कानपुर कैंट, अमरोहा, लखनऊ पश्चिम, रामपुर, मुरादाबाद नगर, संभल, नजीबाबाद, बिजनौर, धामपुर, नगीना, नूरपुर, चांदपुर, बिलारी, असमोली, ठाकुरद्वारा, कांठ, कुंदरकी, मुजफ्फरनगर सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं।