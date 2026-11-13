चंद्रशेखर आजाद से नाराज INDIA गठबंधन, UP में ओवैसी का साथ देना पसंद नहीं आया
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नए समीकरणों के बनने की शुरुआत हो गई है। इसका उदाहरण असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और सांसद चंद्रशेखर आजाद की ASP का गठबंधन है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ने राज्य की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है।
चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी कांशीराम और AIMIM सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। यह बात विपक्षी गठबंधन INDIA को पसंद नहीं आई है। गठबंधन के नेता खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत का कहना है कि ओवैसी का साथ देने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं।
लोकसभा सांसद अरविंद सावंत ने कहा, 'चंद्रशेखर आजाद अभी मेरा नया परिचय है। अच्छा लड़ाकू युवा है। मैं कहता हूं कि भैया जरा आइने में देख लेना कि आप किसके साथ जा रहे हैं। जिसने कहा कि मैं भाजपा का समर्थन करता हूं। पहले ओवैसी से वो भी तो पूछ लो कि भाजपा का समर्थन करते हो या नहीं करते। अगर वो भाजपा का समर्थन करते हैं और आप उनके साथ में जाते हो, तो आप भाजपा के साथ हो। वो बी टीम हैं, हो सकता है कि आप सी टीम होंगे। पर भाजपा के साथ होंगे। आजाद नाम है न आपके लिए आप आजाद नहीं रहेंगे।'
ओवैसी और आजाद का गठबंधन
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी और आजाद ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा है। दोनों पार्टियां मिलकर 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहीं हैं। खास बात है कि मुख्यमंत्री चेहरा आजाद को बनाया गया है। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं है कि दोनों दलों में कौन कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहा है।
ओवैसी ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सभी को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि सुन लो अखिलेश यादव, यह मजबूती का गठबंधन हैं, भाजपा को हराना है तो साथ आ जाइए। आजम खान किन लोगों की वजह से जेल में हैं? यह सब जानते हैं। हम हर पीड़ित के लिए लड़ेंगे। ओवैसी ने कहा कि एसआईआर बैक डोर से एनआरसी है। ओवैसी ने कहा कि भाजपा को हरा पाने में नाकाम लोगों को वोट नहीं देना है। सीट बंटवारे पर बात हो चुकी है, सही वक्त आने पर बता देंगे।
भाजपा की बी टीम के आरोपों पर दिया जवाब
उन्होंने कहा कि जो लोग हमें ‘बी’ पार्टी कहते हैं, वह अपना रिकार्ड उठाकर देखें। एमपी, उत्तराखंड, दिल्ली, बंगाल चुनाव में क्या हुआ? हम ‘बी’ पार्टी हैं या कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियां। ओवैसी ने ऐलान किया कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा में सबका स्वागत है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए यह मजबूत विकल्प होगा। अल्पसंख्यकों का 90 प्रतिशत वोट हासिल कर रहे हैं, तब भी भाजपा को नहीं हरा पा रहे हैं।
एक-एक मस्जिद के लिए लड़ेंगे: चंद्रशेखर
आजाद समाज पार्टी के मुखिया आजाद ने कहा कि उन्हें किसी को राष्ट्रभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं हैं। सरकार को जवाब देना होगा कि वह सीमाओं की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही है। अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर चंद्रशेखर ने कहा एक-एक मस्जिद के लिए लड़ेंगे। जो भाजपा को रोकना चाहते हैं वो मेरे साथ शामिल हों। इस मोर्चा के गठन के लिए हमने कई प्रयास किए लेकिन अहंकार, महत्वाकांक्षा में डूबे लोगों ने ध्यान नहीं दिया।
भाजपा को हो सकता है फायदा
भाजपा के लिए भी यह गठबंधन अहम माना जा रहा है। मुस्लिम मतों का एक हिस्सा यदि AIMIM की ओर चला जाता है और दलित मतों का चंद्रशेखर बंटवारा कर लेते हैं तो इसका असर भाजपा के पक्ष में भी देखने को मिल सकता है।
खास बात है कि सहारनपुर, देवबंद, मेरठ कैंट, बरेली, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, पीलीभीत, सीसामऊ, कानपुर कैंट, अमरोहा, लखनऊ पश्चिम, रामपुर, मुरादाबाद नगर, संभल, नजीबाबाद, बिजनौर, धामपुर, नगीना, नूरपुर, चांदपुर, बिलारी, असमोली, ठाकुरद्वारा, कांठ, कुंदरकी, मुजफ्फरनगर सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं।
वहीं पूर्वांचल में आजमगढ़- फूलपुर, लालगंज, जौनपुर शाहगंज, मछलीशहर, सोनभद्र में दुद्धी, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर में लालगंज, मझवां, मिल्कीपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मेरठ, बहराइच, मुरादाबाद ग्रामीण, धामपुर, रामपुर मनिहारन, गंगोह, थाना भवन, चरथावल दलित बहुल हैं।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें