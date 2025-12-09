Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Chillupar BJP MLA Rajesh Tripathi and seven others summoned to court, ordered to present their side
यूपी के भाजपा विधायक राजेश त्रिपाठी समेत 7 कोर्ट में तलब, अपना पक्ष रखने का आदेश

यूपी के भाजपा विधायक राजेश त्रिपाठी समेत 7 कोर्ट में तलब, अपना पक्ष रखने का आदेश

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चिल्लूपार से भाजपा विधायक राजेश त्रिपाठी समेत 7 लोगों को कोर्ट ने तलब किया है। कोर्ट ने अदालत ने सभी को निर्धारित तिथि 20 दिसंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया है। अपना पक्ष रखने को कहा है।

Dec 09, 2025 06:20 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

यूपी के गोरखपुर जिले में मानहानि के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार की अदालत ने चिल्लूपार क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेश त्रिपाठी समेत सात लोगों को विचारण के लिए तलब किया है। अदालत ने सभी को निर्धारित तिथि 20 दिसंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया है।

सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम शंकर मिश्र एडवोकेट ने अदालत में वाद प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया है कि विधायक राजेश त्रिपाठी, राम प्रताप राय, महेश उमर, वेद प्रकाश त्रिपाठी, प्रशांत शाही, संतोष जायसवाल तथा आनंद त्रिपाठी ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक और अन्य प्रसारण माध्यमों के जरिए उनके खिलाफ झूठे, निराधार और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं।

वादकर्ता के अनुसार, इन आरोपों का उद्देश्य उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करना था। उनका कहना है कि इन पोस्टों और प्रसारणों के कारण उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है और समाज में उनकी साख प्रभावित हुई है। उन्होंने अदालत से आरोपितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। अदालत ने प्रारंभिक साक्ष्यों को परखने के बाद मामला विचारणीय पाया और सातों लोगों को तलब करने का आदेश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसम्बर को होगी। अदालत ने सभी उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।

वहीं लखनऊ में रंजिश के चलते 80 वर्ष के बुजुर्ग की हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिए गए सुभाष को अपर सत्र न्यायाधीश मधु डोगरा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।इस मामले में खुशीराम ने थाना गोसाईगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया गया कि उसके गांव का पड़ोसी सुभाष उनके परिवार से रंजिश रखता था। 8 मई 2013 की रात को उसका भाई मायाराम अपने घर के सामने लगे ट्यूबवेल पर सो रहा था। उसी समय सुभाष वहां आ गया और लकड़ी के मोटे टुकड़े से मायाराम के सिर पर वार कर हत्या कर दी। सरकारी वकील धीरज सिंह ने अधिकतम सजा की मांग करते हुए कोर्ट को बताया कि अभियुक्त ने बूढ़े असहाय व्यक्ति को मारकर उसकी निर्मम हत्या की है। आरोपी अपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है तथा इसके विरुद्ध कई अन्य मुकदमे भी विचाराधीन है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
