यूपी के भाजपा विधायक राजेश त्रिपाठी समेत 7 कोर्ट में तलब, अपना पक्ष रखने का आदेश

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चिल्लूपार से भाजपा विधायक राजेश त्रिपाठी समेत 7 लोगों को कोर्ट ने तलब किया है। कोर्ट ने अदालत ने सभी को निर्धारित तिथि 20 दिसंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया है। अपना पक्ष रखने को कहा है।

यूपी के गोरखपुर जिले में मानहानि के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार की अदालत ने चिल्लूपार क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेश त्रिपाठी समेत सात लोगों को विचारण के लिए तलब किया है। अदालत ने सभी को निर्धारित तिथि 20 दिसंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम शंकर मिश्र एडवोकेट ने अदालत में वाद प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया है कि विधायक राजेश त्रिपाठी, राम प्रताप राय, महेश उमर, वेद प्रकाश त्रिपाठी, प्रशांत शाही, संतोष जायसवाल तथा आनंद त्रिपाठी ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक और अन्य प्रसारण माध्यमों के जरिए उनके खिलाफ झूठे, निराधार और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं।

वादकर्ता के अनुसार, इन आरोपों का उद्देश्य उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करना था। उनका कहना है कि इन पोस्टों और प्रसारणों के कारण उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है और समाज में उनकी साख प्रभावित हुई है। उन्होंने अदालत से आरोपितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। अदालत ने प्रारंभिक साक्ष्यों को परखने के बाद मामला विचारणीय पाया और सातों लोगों को तलब करने का आदेश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसम्बर को होगी। अदालत ने सभी उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।