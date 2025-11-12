फार्मर रजिस्ट्री की सुस्ती पर मुख्य सचिव सख्त, अफसरों से कहा- लाएं तेजी वरना कार्रवाई

संक्षेप: फार्मर रजिस्ट्री की सुस्ती पर मुख्य सचिव सख्त है। एसपी गोयल ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाए अन्यथा काम में रुचि न लेने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री बनाने में हो रही सुस्ती पर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को मंडलायुक्तों और डीएम से कड़ी नाराजगी जाहिर की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तय लक्ष्य के मुताबिक जिलों की प्रगति बेहद कम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। एक सप्ताह के भीतर लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाए अन्यथा काम में रुचि न लेने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

बैठक के दौरान उन्होंने पराली प्रबंधन, पीएम सूर्यघर योजना, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के संबंध में भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने डीएम को निर्देश दिए हैं कि वे हर दिन फार्मर रजिस्ट्री बनाने की कामों की समीक्षा करें। क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए दैनिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। कैंपों की पूर्व सूचना गांववासियों को दी जाए ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें।

किसानों को जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जाए किसानों को पराली प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों को अपनाने के लिए जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जाए। इसके बावजूद यदि कोई किसान खेत में फसल अवशेष जलाता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम सूर्यघर योजना के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। डीएम व सीडीओ भी इसके लिए प्रयास करें। बैंकों से बात की जाए कि वे अनावश्यक लोन रिजेक्ट न करें।