up chief secretary sp goyal went on leave deepak kumar took charge यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल छुट्टी पर गए, दीपक कुमार को मिला चार्ज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup chief secretary sp goyal went on leave deepak kumar took charge

यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल छुट्टी पर गए, दीपक कुमार को मिला चार्ज

एसपी गोयल को मुख्य सचिव बने हुए मात्र अभी 20 दिन हुए हैं। इसलिए उनके छुट्टी पर जाते ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। चर्चा यह है कि वह छुट्टी में दिल्ली गए थे। वहीं पर उनकी तबियत खराब हो गई। स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने छुट्टी ले ली है।

Ajay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊTue, 19 Aug 2025 07:44 PM
share Share
Follow Us on
यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल छुट्टी पर गए, दीपक कुमार को मिला चार्ज

एसपी गोयल के छुट्टी पर जाने की वजह से कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार को मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास आयुक्त के साथ उनके सभी दायित्वों का प्रभार दिया गया है। दीपक कुमार के पास यह प्रभार उनके छुट्टी से वापस आने तक रहेगा। मनोज कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद 31 जुलाई को एसपी गोयल को मुख्य सचिव बनाया गया है। उनके पास अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव समन्वय विभाग, अध्यक्ष पिकप, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा और उपशा तथा परियोजना निदेशक यूपीडास्प का प्रभार है। उनके छुट्टी पर जाने की वजह से इन सभी पदों का प्रभार कृषि उत्पादन आयुक्त को दिया गया है।

एसपी गोयल को मुख्य सचिव बने हुए मात्र अभी 20 दिन हुए हैं। इसलिए उनके छुट्टी पर जाते ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। चर्चा यह है कि वह छुट्टी में दिल्ली गए थे और वहीं पर उनकी तबियत खराब हो गई और स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने छुट्टी ले ली है। बताया जा रहा है कि इसके चलते ही उनके छुट्टी से आने तक दीपक कुमार को उनके सभी दायित्वों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

ये भी पढ़ें:यूपी के हजारों गांवों की बदलने वाली है तकदीर, वहां रहने वालों को होगा बड़ा लाभ

ब्यूरोक्रेसी में जल्द बड़ा बदलाव

उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है। अपर मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव और कई सचिव के साथ कुछ मंडलों के मंडलायुक्तों के दायित्वों में बदलाव किया जाना है।

ये भी पढ़ें:यूपी के 5 मेधावियों को हर साल UK में लाखों की स्कॉलरशिप, CM की मौजूदगी में करार

बताया जा रहा है कि जिन विभागों के मुखिया कई सालों से एक ही विभाग में हैं उनको दूसरे विभागों में भेजा जाने पर मंथन चल रहा है। बताया रहा है कि कई विभागों के मुखिया को बदलने पर सहमति बन गई है और कुछ में अभी चर्चा होना बाकी है।

UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |