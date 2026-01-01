गंगा एक्सप्रेसवे का काम इस डेट तक हो जाए पूरा, मुख्य सचिव एसपी गोयल का निर्देश

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। एसपी गोयल ने कहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे का काम 15 फरवरी 2026 से पहले पूरा कर लिया जाए।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गंगा एक्सप्रेसवे का काम 15 फरवरी 2026 से पहले पूरा कर लिया जाए। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर व बीडा के लिए शेष भूमि के अधिग्रहण में तेजी लाई जाए। बीडा महायोजना-2045 में जोनल व सेक्टर प्लानिंग का काम 31 मार्च 2026 से पहले पूरा किया जाए।

मुख्य सचिव ने गुरुवार को प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बीडा एक्टिवेशन एरिया में जलापूर्ति व विद्युत आपूर्ति के लिए वर्क आर्डर इसी माह जारी किए जाएं तथा 60 मीटर आर्टिरियल रोड का निर्माण जल्द शुरू कराएं। फार्मा पार्क ललितपुर परियोजना में विकास कार्यों को निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ समय से पूरा कराएं।

मुख्य सचिव ने बैठक में गंगा एक्सप्रेस-वे, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (यूपीडीआईसी), बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथॉरिटी (बीडा), मेडिकल डिवाइस पार्क-गौतमबुद्ध नगर तथा फार्मा पार्क-ललितपुर परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग करते हुए समय से पूरे कराए जाएं। ये परियोजनाएं प्रदेश के औद्योगिक विकास तथा रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।