Hindi NewsUP NewsUP Chief Secretary SP Goyal directs that the work on Ganga Expressway be completed by February 15
गंगा एक्सप्रेसवे का काम इस डेट तक हो जाए पूरा, मुख्य सचिव एसपी गोयल का निर्देश

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। एसपी गोयल ने कहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे का काम 15 फरवरी 2026 से पहले पूरा कर लिया जाए। 

Jan 01, 2026 09:04 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गंगा एक्सप्रेसवे का काम 15 फरवरी 2026 से पहले पूरा कर लिया जाए। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर व बीडा के लिए शेष भूमि के अधिग्रहण में तेजी लाई जाए। बीडा महायोजना-2045 में जोनल व सेक्टर प्लानिंग का काम 31 मार्च 2026 से पहले पूरा किया जाए।

मुख्य सचिव ने गुरुवार को प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बीडा एक्टिवेशन एरिया में जलापूर्ति व विद्युत आपूर्ति के लिए वर्क आर्डर इसी माह जारी किए जाएं तथा 60 मीटर आर्टिरियल रोड का निर्माण जल्द शुरू कराएं। फार्मा पार्क ललितपुर परियोजना में विकास कार्यों को निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ समय से पूरा कराएं।

मुख्य सचिव ने बैठक में गंगा एक्सप्रेस-वे, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (यूपीडीआईसी), बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथॉरिटी (बीडा), मेडिकल डिवाइस पार्क-गौतमबुद्ध नगर तथा फार्मा पार्क-ललितपुर परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग करते हुए समय से पूरे कराए जाएं। ये परियोजनाएं प्रदेश के औद्योगिक विकास तथा रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

उन्होंने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिन निवेशकों को भूमि आवंटित की गई है, उनके साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। इन बैठकों में इकाइयों की संभावित फंक्शनल डेट तथा वर्क प्लान प्राप्त किया जाए। साथ ही, निवेशकों के साथ चर्चा में शेष औपचारिकताएं त्वरित रूप से पूरी कराकर निर्माण कार्य प्रारंभ करने पर जोर दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि वर्क प्लान के अनुरूप निरंतर मॉनीटरिंग की जाए तथा शीघ्र उत्पादन शुरू करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि निवेशकों को केवल उपलब्ध भूमि का ही आवंटन किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
